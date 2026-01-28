miércoles 28 de enero de 2026 , 09:15h

A pocos días de la celebración de la primera edición de los Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut, ya se van perfilando los detalles del gran evento, que tendrá lugar en las montañas de Ordino Arcalís, reconocidas internacionalmente por la calidad de su nieve y terreno técnico.

El pistoletazo de salida se dará con la ceremonia de inauguración de este viernes 30 de enero. A partir de aquí se abrirá una ventana meteorológica que se ha establecido entre el 1 y el 6 de febrero de 2026, y se disputarán cuatro categorías: esquí hombres, esquí mujeres, snowboard hombres y snowboard mujeres.

Ceremonia inaugural con todos los corredores y el secretario general de la FIS

La ceremonia de apertura de estos primeros Mundiales de Freeride tendrá lugar este viernes 30 de enero, a las 18.30 h, en el Centro Comercial Illa Carlemany, convirtiéndose en uno de los momentos más simbólicos y participativos de la competición. Al acto asistirán los 66 corredores participantes, los mejores riders de freeride del mundo seleccionados entre la élite internacional, y Michel Vion, secretario general de la Federación Internacional de Esquí (FIS), una de las máximas autoridades de la entidad a nivel global.

La inauguración contará con discursos de bienvenida e intervenciones oficiales de los representantes de las diferentes instituciones y, como viene siendo habitual en las máximas competiciones internacionales, no faltará el desfile de banderas. Uno de los momentos más álgidos será la presentación de las naciones y la entrega de los dorsales a los corredores. La actuación del Esbart aportará el punto local y tradicional a la celebración, que irá seguida de un bonito espectáculo de clausura para poner el punto final a la velada y marcar el inicio oficial de la competición.

Event Village y mucho ambiente

Otro de los puntos destacados del programa será el Event Village, ubicado en la zona del Hortell de Ordino Arcalís, que se convertirá en el centro neurálgico del ambiente festivo y participativo los días 31 de enero y 1 de febrero. Entre las actividades previstas en el Village, habrá ski-test ambos días con las mejores marcas del mercado, y diversas animaciones para el público. Destacará la firma de los riders el sábado 31, que aprovecharán el día de reconocimiento para gozar del ambiente y dejarse conocer por sus aficionados antes del gran día; así como el espectáculo de high-line a cargo de Moisés Castro, uno de los protagonistas también del film NIX, somos gente de nieve, muy conocido por sus espectaculares travesías a grandes alturas, como cruzar el cráter del volcán Lascar a 5.600 metros de altitud. Además, el Hortell acogerá los podios con los ganadores de las pruebas, que serán proclamados como los primeros campeones del mundo de la historia del freeride.

La terraza Kokoi, ubicada al pie de la telecabina de Tristaina, será también un punto de entretenimiento con ambientación especial, y el lugar escogido para celebrar la gran fiesta final.

Entre el 1 y el 6 de febrero, ventana de competición

Las pruebas de estos primeros Mundiales se desarrollarán durante una única jornada entre el 1 y el 6 de febrero. La fecha definitiva de la competición se confirmará entre 24 h y 48 h antes, siguiendo el protocolo habitual y en función de la evolución de la previsión meteorológica, con el objetivo de garantizar una ventana óptima y unas condiciones de nieve adecuadas para el buen desarrollo de la prueba. En función de la fecha escogida para la competición, podrían realizarse ajustes en el programa de activaciones en la estación, motivo por el cual se recomienda seguir de cerca las redes sociales y la web de Ordino Arcalís, así como los canales oficiales del Freeride World Tour (FWT), donde se irán publicando todas las actualizaciones.

Ordino Arcalís, corazón del freeride en los Pirineos

Situada en el norte del país, Ordino Arcalís es considerada la meca del freeride en los Pirineos. Desde 2015 ha sido sede de competiciones internacionales relacionadas con esta disciplina y, durante casi una década, ha acogido de forma continua pruebas del Freeride World Tour, consolidándose como un escenario de referencia mundial.

Su extensión de 450 hectáreas de terreno esquiable y sus 120 itinerarios sin marcar fuerapista ofrecen un entorno privilegiado para la práctica del freeride. La orografía de la estación presenta una combinación única de pendientes pronunciadas y canales naturales que permiten trazar líneas muy variadas y técnicas, contribuyendo al gran espectáculo que quiere mostrar esta modalidad. Además, su orientación norte garantiza unas condiciones de nieve de gran calidad, ofreciendo a menudo la temporada más larga de los Pirineos. Este escenario único donde naturaleza y deporte se fusionan para ofrecer líneas técnicas y paisajes espectaculares, han convertido a Ordino Arcalís en la sede de los primeros Mundiales de Freeride de la historia bajo el paraguas de la FIS.