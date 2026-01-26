Puerto Rico, País Socio en la próxima edición de FITUR 2027

lunes 26 de enero de 2026 , 10:00h

Puerto Rico protagonizará en 2027 la Feria Internacional de Turismo como País Socio, tal como anunció en el stand del país por Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA MADRID, y Jennifer González Colón, gobernadora de Puerto Rico. Asimismo, han participado Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), y Jorge L. Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, junto a Arancha Priede, directora general de Negocio Ferial y de Congresos de IFEMA MADRID, y María Valcarce, directora de FITUR.

El acuerdo de colaboración por el que Puerto Rico ostentará la categoría de País Socio FITUR 2027 durante la 47º edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, brindará al país una oportunidad estratégica para reforzar su visibilidad internacional, dinamizar la promoción de su propuesta turística y consolidar su proyección global, tras cerrar un año 2025 de récords turísticos con más de 6,8 millones de llegadas al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, un aumento del 3% en comparación con 2024, según datos de Discover Puerto Rico.

El nombramiento de Puerto Rico como País Socio de FITUR 2027 representa una palanca clave de crecimiento, al ofrecerle una visibilidad internacional privilegiada y un posicionamiento reforzado ante los principales actores del sector turístico. Esta condición permite amplificar la proyección de la oferta turística en un entorno global de primer nivel, facilitar el contacto directo con profesionales y mercados estratégicos, y acelerar oportunidades de promoción, inversión y negocio. En este marco, FITUR se convierte en un escaparate único para mostrar la diversidad, riqueza y competitividad de un destino, respaldado por la principal feria turística internacional del mundo.

En palabras de Daniel Martínez, “a lo largo de los años, Puerto Rico ha sabido convertir su presencia en FITUR en una carta de presentación clara y coherente: mostrando la diversidad de su oferta, la riqueza de su cultura y su capacidad para integrar innovación, sostenibilidad y talento local. FITUR 2025, de la mano de Puerto Rico, volverá a ser el gran encuentro global del turismo con sabor caribeño y acento propio”.

“Aceptamos con orgullo esta designación, que representa una oportunidad estratégica sin precedentes para Puerto Rico. Continuamos avanzando en una etapa clave de posicionamiento internacional orientada a consolidar nuestra presencia en mercados europeos, fortalecer alianzas institucionales de alto nivel y proyectarnos como un destino turístico innovador, competitivo y con visión de crecimiento. Esta alianza nos permite amplificar la visibilidad de la Isla y reforzar una narrativa sólida ante audiencias globales, expresó Jenniffer González Colón, gobernadora de Puerto Rico.

Por su parte, la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, añadió que, “esta invitación nos llena de mucho entusiasmo. FITUR 2027 será una vitrina integral para mostrar lo mejor de Puerto Rico: nuestra cultura, hospitalidad, capacidad de innovación, encantos y atributos naturales, además de reafirmar el potencial de la Isla como un destino de vanguardia”.