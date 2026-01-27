Jamaica y el Grupo TUI impulsan su expansión hacia América Latina y Europa del Este

martes 27 de enero de 2026 , 08:30h

El ministro de Turismo, Hon. Edmund Bartlett, ha iniciado conversaciones con el Grupo TUI, una de las principales empresas turísticas del mundo, con el objetivo de reforzar la presencia del destino en América Latina y Europa del Este. Aprovechando la amplia red de marketing de TUI, la iniciativa estratégica de Jamaica para diversificar sus mercados emisores y ampliar su presencia internacional recibiría un importante impulso.

Esta colaboración se alinea directamente con los esfuerzos de Jamaica por reducir su dependencia de los mercados tradicionales de América del Norte y Europa Occidental, mediante el establecimiento de vínculos más sólidos con regiones de alto potencial dentro de estos mercados nuevos y emergentes.

Actualmente, Jamaica está experimentando un notable aumento en la llegada de visitantes, una mayor conectividad aérea y relaciones comerciales más sólidas procedentes de América Latina. La isla también registró un crecimiento estratégico en las llegadas desde Europa el año pasado, impulsado por nuevos vuelos desde Portugal (World2Fly) y Suiza (Edelweiss). Las proyecciones, basadas en el incremento de la demanda, indican que estos mercados seguirán creciendo aún más durante este año.

“Se espera que esta alianza con TUI represente una oportunidad transformadora para el sector turístico de Jamaica”, afirmó Edmund Bartlett, ministro de Turismo. “A medida que trabajamos para ampliar nuestra base de visitantes y fortalecer la resiliencia de nuestra economía turística, la extensa red de TUI y su experiencia operativa en estos mercados emergentes serán invaluables”.

El encuentro, celebrado en el marco de FITUR, analizó cómo aprovechar la presencia consolidada de TUI en América Latina y Europa del Este, donde los viajeros están mostrando un creciente interés por los destinos del Caribe. La colaboración propuesta contempla una mayor conectividad aérea, campañas de marketing dirigidas y paquetes vacacionales personalizados diseñados para atraer a los viajeros de estas regiones.

El ministro de Turismo, Hon. Edmund Bartlett (centro), hace una pausa junto a Sebastian Ebel, CEO del Grupo TUI (primero a la izquierda), antes de una reunión para analizar formas de colaboración entre Jamaica y el Grupo TUI. Comparten el momento, de izquierda a derecha, Donovan White, director de Turismo; Thomas Ellerbeck, director de Asuntos Externos y Corporativos del Grupo TUI; y Gregory Shervington, director regional para Europa Continental.

“Jamaica ofrece una combinación inigualable de belleza natural, riqueza cultural y hospitalidad de clase mundial”, señaló Donovan White, director de Turismo. “Estamos entusiasmados de presentar este destino excepcional a más viajeros de América Latina y Europa del Este, y de apoyar la visión de Jamaica de un crecimiento turístico sostenible”.

La iniciativa se alinea con la estrategia turística de Jamaica, que prioriza la diversificación de mercados como un pilar clave para la estabilidad a largo plazo del sector.

“Estamos preparando el sector turístico de Jamaica para el futuro mediante alianzas estratégicas que aportan valor a nuestra ejecución. Jamaica es una marca muy poderosa que ha recibido una enorme muestra de cariño y apoyo a nivel mundial, y estamos profundamente agradecidos”, añadió el ministro de Turismo, Hon. Edmund Bartlett.

El ministro encabezó una pequeña delegación en FITUR, el principal punto de encuentro mundial para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados emisores y receptivos de América Latina. La edición de este año cuenta con la representación de 156 países y más de 100.000 visitantes.