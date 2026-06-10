IV Foro de Turismo del Ayuntamiento de Madrid

miércoles 10 de junio de 2026 , 09:45h

Madrid refuerza su apuesta por un turismo de calidad y mayor valor añadido

Madrid continúa consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos del mundo.

Así se puso de manifiesto en la cuarta edición del Foro de Turismo Ciudad de Madrid, celebrado en el hotel Meliá Castilla bajo el lema “Hacia un destino inteligente. Gestión, experiencias e identidad en el turismo urbano”.

Durante el encuentro, el alcalde José Luis Martínez-Almeida destacó la transformación de la capital hacia un modelo turístico que busca generar más valor tanto para los visitantes como para los madrileños. Este cambio se apoya en factores como el turismo de reuniones, la conectividad internacional, la descentralización de la oferta y una agenda de eventos cada vez más equilibrada a lo largo del año.

Los datos respaldan esta evolución. Entre enero y abril de 2026, Madrid registró un gasto turístico internacional de 5.973 millones de euros, un 9,2 % más que en el mismo periodo del año anterior. Además, el gasto medio diario alcanzó los 314 euros, con un crecimiento del 5,7 %.

Uno de los anuncios más destacados fue la presentación del nuevo Sistema de Inteligencia Turística (SIT), una plataforma financiada con fondos europeos Next Generation que permite analizar en tiempo real la actividad turística de la ciudad. La herramienta integra información sobre movilidad, gasto, conectividad aérea, sostenibilidad y comportamiento de los visitantes, facilitando una gestión más eficiente y sostenible del destino.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, presentó también el Anuario de Turismo de Madrid 2025, que confirma la consolidación de un modelo basado en la calidad de la experiencia y el equilibrio entre la actividad turística y la vida cotidiana de la ciudad.

Según el informe, el gasto turístico internacional alcanzó el pasado año los 17.896 millones de euros, un 11 % más que en 2024, mientras que el gasto medio por visitante se situó en 1.964 euros. Además, el 100 % de los viajeros afirma recomendar Madrid y le otorga una valoración media de 9 sobre 10.

El turismo de reuniones fue otro de los grandes protagonistas del foro. Madrid, reconocida como uno de los principales destinos mundiales para congresos y eventos, está orientando su estrategia hacia la captación de encuentros vinculados a sectores estratégicos como el big data o la ciberseguridad, buscando además un impacto social y medioambiental positivo que deje un legado duradero en la ciudad.

La jornada contó con la participación de expertos del sector y de la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, quien subrayó la importancia de la colaboración público-privada para garantizar un crecimiento turístico sostenible y equilibrado.

Con iniciativas innovadoras, una oferta cada vez más diversificada y una clara apuesta por la calidad, Madrid sigue reforzando su posición como uno de los grandes referentes internacionales del turismo urbano.