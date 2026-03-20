La escritora madrileña Rosa Huertas recibe el XV Premio Wilkie Collins de Novela Negra...

viernes 20 de marzo de 2026 , 08:00h

… por “Los perros huelen el miedo” en el marco del festival Tenerife Noir

La escritora madrileña Rosa Huertas ha sido galardonada con el XV Premio Wilkie Collins de Novela Negra 2026 por su obra “Los perros huelen el miedo”, en el marco de la undécima edición del festival Tenerife Noir. La autora se ha impuesto así a los 412 manuscritos presentados desde 28 países.

Convocado por M.A.R. Editor, este prestigioso galardón lleva el nombre del escritor británico considerado padre de la narrativa detectivesca.

En sus últimas ediciones, el premio ha recaído en autores como Jesús Salviejo, ganador en 2025 con “La última canción de Alice Wren”; Eduardo Bastos, distinguido en 2024 por “Nadie debería morir en martes”; y Vic Echegoyen, premiada en 2023 por “Sacamantecas”, entre otros.

“Los perros huelen el miedo” (2026) es un thriller que analiza a la sociedad actual a partir de dos muertes aparentemente inconexas en Madrid. Por un lado, el suicidio de un anciano con problemas de alcoholismo. Por otro, el asesinato de una mujer de la alta sociedad. Dos víctimas de mundos distintos a través de los cuales Huertas pone el foco en temas como la especulación inmobiliaria, la violencia de género o el juicio social.

Rosa Huertas es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia.

Autora de una amplia trayectoria en literatura juvenil y narrativa histórica, ha sido reconocida con numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Azagal (2018) por “Prisioneros de lo invisible”, el XIV Premio Anaya (2017) y el Premio Fundación Cuatrogatos (2017) por “La sonrisa de los peces de piedra”, el Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica (2015) por “Theotocópuli”. “Bajo la sombra del Greco”, el Premio Hache de Literatura Juvenil (2011) por “Mala luna” y el X Premio Alandar (2010) por “Tuerto, maldito y enamorado”.

Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal

La undécima edición de Tenerife Noir aborda el género negro como un fenómeno transversal y lo traslada a distintas disciplinas, más allá de la literatura, con actividades en torno al cómic, el cine o los videojuegos.

Este año está marcado por un doble aniversario que refuerza este enfoque, los 40 años de “Watchmen”, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y de “Shadow: Blood & Judgment”, la miniserie de Howard Chaykin. Creaciones que hacen de este género la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social.