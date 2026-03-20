VICTORIA VERA recibe doble reconocimiento. En Málaga y en Sevilla

viernes 20 de marzo de 2026 , 08:15h

La actriz Victoria Vera atraviesa un momento de máxima relevancia profesional tras ser distinguida con dos importantes galardones que consagran su figura en la escena nacional: la Biznaga Ciudad del Paraíso en el marco del 29º Festival de Málaga y el Premio “Favoritos 2026” concedido por la revista Sevilla Magazine.

La Biznaga Ciudad del Paraíso, uno de los reconocimientos honoríficos más destacados del certamen malagueño, rinde tributo a trayectorias esenciales para la cultura española. Con este premio, el festival reconoce una carrera marcada por la libertad creativa, el rigor interpretativo y una aportación decisiva al cine, el teatro y la televisión.

Por su parte, la actriz ha sido también protagonista en Sevilla al recibir el premio “Favoritos 2026” de manos de Amador Recio, director del Hotel Ribera de Triana. En una gala que subrayó su vigencia como icono de estilo y elegancia, Victoria Vera lució un diseño exclusivo del modisto sevillano Petro Valverde, reforzando su estrecha vinculación con la cultura y la creación artística de vanguardia.

Una trayectoria de independencia y rigor

Victoria Vera es una figura imprescindible de la escena española. Inició su formación con estudios de ballet clásico y consolidó su vocación en la escuela de William Layton y Miguel Narros, bajo la disciplina del método Stanislavski. Tras su debut en el Teatro Experimental Independiente y su consagración en El diario de Ana Frank, desarrolló una trayectoria definida por la independencia y la coherencia profesional.

Cine: Ha protagonizado títulos clave como Asignatura aprobada de José Luis Garci (nominada al Óscar a la Mejor Película Extranjera) o Testigo azul (seleccionada en el Festival de Berlín). Su proyección internacional la ha llevado a participar en coproducciones con Estados Unidos, Italia y México.

Televisión: Su papel en Cañas y barro la convirtió en un referente indiscutible, reconocimiento avalado con el TP de Oro a la Mejor Actriz Nacional.

Teatro: Ha destacado como actriz y empresaria, recuperando obras fundamentales de autores exiliados o inéditos en España, labor clave en la renovación cultural de la Transición.

Nueva etapa con IF Producciones

Tras un periodo de reflexión y trabajo interno, Victoria Vera inicia una nueva etapa profesional orientada al desarrollo de proyectos propios y a una renovada conexión con el público. Este proceso se articula en colaboración con IF Producciones, con quienes conforma un equipo dedicado al desarrollo, producción y comunicación de sus próximos proyectos, estableciendo una estructura sólida para esta nueva fase de su trayectoria.

Ambos reconocimientos celebran no solo una carrera de primer nivel, sino una forma de entender la cultura desde la libertad, la responsabilidad y el compromiso con el oficio.