MSC Cruceros incorpora el MSC Yacht Club a sus itinerarios por las Islas Canarias

Cada vez viajamos más fuera de temporada buscando lo mejor del verano, como el buen tiempo. Pero, sobre todo, hacerlo sin complicaciones, sin cambiar de alojamiento y sin hacer y deshacer maletas. Por ello, el crucero por Canarias está de moda: ofrece el atractivo del “verano eterno” y la comodidad de recorrer varias islas en un mismo viaje.

En este contexto, MSC Cruceros refuerza su apuesta por la región con mayor capacidad, una oferta gastronómica y de entretenimiento a bordo más amplia y con una novedad clave: MSC Yacht Club, el exclusivo concepto de “un yate dentro de un barco”, llega por primera vez a los itinerarios por Canarias, a bordo de MSC Fantasia, elevando la experiencia para quienes buscan un plus de privacidad, espacios exclusivos y atención personalizada.

“Canarias es el ejemplo perfecto de lo que el viajero valora hoy: clima, variedad y una forma de descubrir el destino sin complicarse con la logística”, ha explicado Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros en España. “Con MSC Cruceros, el viaje fluye y el pasajero puede centrarse en lo importante. Y este año damos un paso más: MSC Yacht Club debuta por primera vez en nuestros itinerarios por Canarias, llevando a la región nuestra propuesta más exclusiva”.

Durante la temporada, los embarques se realizarán desde el puerto de Tenerife, desde donde dará inicio el recorrido por el resto de las islas canarias. Además, para quienes prefieran combinar la navegación con un tiempo extra en tierra, MSC Cruceros, en línea con su compromiso por la región, ofrece el servicio Fly & Cruise en Tenerife, lo que permitirá a los viajeros poder alargar su viaje con una noche extra antes de embarcar y sumergirse de una manera más profunda en los encantos de la isla de origen.

Por qué el crucero por Canarias está en tendencia

No es casualidad que el crucero por Canarias esté ganando protagonismo. A la hora de escoger el archipiélago, los españoles lo hacen principalmente por su clima ideal todo el año (49,53%). Además, casi la mitad destaca la comodidad de visitar varias islas sin cambiar de alojamiento ni cargar el equipaje (45,5%), y un 28,97% valora poder combinar relax a bordo con exploración activa en tierra*.

Por ello, para acercar a los viajeros esta forma cómoda y exclusiva de descubrir la región, en invierno 2026-27, MSC Fantasia navegará por las Islas Canarias y MSC Cruceros ofrecerá vuelos incluidos desde seis ciudades españolas hasta el puerto de embarque.

Además, los pasajeros de MSC Fantasia visitarán, durante su viaje, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y, fuera del archipiélago canario, pero también un destino único, Madeira.

MSC Yacht Club: exclusividad “todo incluido” y mejoras en la clase Fantasia

La búsqueda de exclusividad es un pilar en la decisión vacacional: el 70% de los españoles prioriza la exclusividad en sus vacaciones, y la idea de un “yate dentro de un barco”, con servicios y atención personalizada, resulta muy atractiva para el 53,6% *.

Y es que, los clientes que reserven MSC Yacht Club disfrutarán de una experiencia exclusiva todo incluido, con servicio de mayordomo y conserje 24 horas, suites amplias y elegantes, y acceso a un oasis privado de instalaciones que incluye restaurante exclusivo, salón, terraza privada con jacuzzis y un restaurante y bar con parrilla, todo ello perfectamente integrado en el barco.

Además, MSC Cruceros ha anunciado recientemente la renovación del restaurante MSC Yacht Club en todos los barcos de la clase Fantasia, con un nuevo diseño contemporáneo y elegante. El espacio incorpora una estética más refinada y privada, mantiene las vistas panorámicas al mar y eleva la experiencia gastronómica con menús sofisticados, equipo culinario 24/7 y sumiller.

La remodelación se completará en MSC Fantasia en diciembre de 2026, justo para su llegada a Canarias el 13 de diciembre.

Descubrir las Islas Canarias a bordo de MSC Fantasia

Con más de 330 metros de eslora y capacidad para 4.363 pasajeros y 1.370 tripulantes, MSC Fantasia entró en servicio en diciembre de 2008 y fue el primer barco en introducir MSC Yacht Club. Este barco se distingue por su compromiso con la sostenibilidad, incorporando sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales y de gestión de energía para minimizar su impacto ambiental.

MSC Fantasia brinda una amplia gama de opciones de entretenimiento y actividades que incluyen piscinas, jacuzzis, un teatro, restaurantes, bares elegantes, un spa de primera categoría y numerosas instalaciones deportivas para tenis, fútbol y baloncesto. Además de sus restaurantes principales, el barco ofrece opciones gastronómicas especializadas, como Butcher’s Cut, el conocido asador americano de la compañía para los amantes de la carne. Este barco también se caracteriza por la cuidadosa elección de materiales, así como por sus detalles, como la escalera adornada con cristales Swarovski, el techo de cristal o un impresionante solárium.