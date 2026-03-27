Trasmed invita a descubrir Baleares esta Semana Santa por mar

viernes 27 de marzo de 2026 , 10:00h

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y la temporada de primavera- verano en marcha, Trasmed, naviera española del Grupo Grimaldi, invita a redescubrir el viaje por mar como una forma diferente de empezar las vacaciones: sin prisas, con más libertad y con una experiencia a bordo pensada para disfrutar desde el primer momento. Según datos de la propia compañía, más de 42.000 personas viajaron con Trasmed a las Islas Baleares durante la temporada anterior.

En este sentido, para quienes planean una escapada a Baleares —ya sea para combinar calas y playas, pueblos con encanto, gastronomía local o propuestas más activas—, las conexiones de Trasmed desde Barcelona y Valencia facilitan llegar a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera con una ventaja diferencial: viajar con vehículo propio. Esta opción permite moverse con autonomía nada más desembarcar, explorar varios puntos de la isla en el mismo viaje y llevar más equipaje con comodidad (desde material deportivo hasta lo necesario para viajes en familia).

Además, Trasmed ofrece opciones pet-friendly pensadas para quienes viajan con animales de compañía, facilitando una travesía más cómoda también para las mascotas. “Queremos que el trayecto forme parte de las vacaciones: un viaje más flexible, cómodo y disfrutable, que permite llegar a destinos con total autonomía. Nuestra oferta es idónea para aquellas familias, grupos de amigos y viajeros seniors que quieran autonomía y total libertad para disfrutar de toda la oferta turística de las Islas Baleares” señala Jana Peiró, directora de Pasaje y Marketing en Trasmed.

Una travesía para desconectar y disfrutar

Con la filosofía de que el trayecto no sea un trámite, Trasmed propone una experiencia a bordo pensada para disfrutar desde el primer momento, con wifi gratuito, restauración inspirada en producto local y distintas opciones de acomodación —desde butacas hasta camarotes, según disponibilidad—, además de espacios comunes para descansar y desconectar durante la travesía. De cara a los días de mayor demanda, la naviera recomienda reservar con antelación para Semana Santa y planificar el embarque con tiempo, especialmente en el caso de viajar con vehículo propio o mascota. Cabe recordar que la naviera opera rutas con salidas desde Barcelona y Valencia hacia Baleares —Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera—, con frecuencias reforzadas en temporada y horarios actualizados en los canales oficiales de la compañía.

Pensando en una Semana Santa de buen tiempo y un ritmo más pausado, Trasmed propone algunos planes para disfrutar de las islas con libertad. En Mallorca, una ruta por la Serra de Tramuntana permite combinar paisajes y miradores con paradas en pueblos con encanto como Valldemossa o Deià, sin olvidar los planes gastronómicos de mañana en mercados locales y la posibilidad de enlazar calas y tramos de costa para terminar el día en terrazas frente al mar. En Menorca, la primavera es ideal para recorrer tramos sencillos del Camí de Cavalls junto al mar y completar la escapada con paseos por Ciutadella y Maó, entre patrimonio, puerto y atardeceres; además, contar con vehículo facilita descubrir calas más tranquilas y mantener un estilo de viaje más “slow”.

En su caso, Ibiza ofrece mucho más que ocio nocturno: desde el paseo por Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad, hasta una ruta de calas que combine baño y gastronomía local, con el broche de un atardecer en miradores y puntos costeros. Y en Formentera, el plan perfecto pasa por disfrutar de playas de aguas cristalinas —ideal para una escapada de uno o dos días—, recorrer la isla con calma y acercarse al Faro de la Mola en una ruta panorámica con paradas en miradores, optando por una movilidad tranquila en bici o scooter para saborear la esencia mediterránea sin prisas.

Y no solo en Semana Santa, sino que en la temporada de primavera –que justo acaba de arrancar – y verano, los trayectos con ferri se consolidan como una alternativa práctica para quienes quieren empezar las vacaciones en el trayecto y llegar a Baleares con mayor autonomía.