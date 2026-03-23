Iberia amplía su conectividad en el interior de México

lunes 23 de marzo de 2026 , 10:15h

A pocos meses de que empiece a operar la nueva ruta directa entre Monterrey y Madrid, Iberia ha alcanzado un acuerdo con la aerolínea mexicana Viva, gracias a la cual esta ruta ofrecerá una amplia conectividad con 32 ciudades del interior del país.

De esta forma, los clientes que quieran viajar desde y hacia Monterrey y quieran conectar con alguna de estas 32 ciudades, podrán incluir todos los trayectos en una sola reserva y tendrán la posibilidad de facturar sus equipajes hasta el destino final, entre otros beneficios, garantizando de esta forma la máxima comodidad y sencillez en el viaje.

“Esta alianza supone un paso muy importante para nuestra nueva ruta entre Monterrey y Madrid, pues nos permite conectar esta operación con prácticamente todos los aeropuertos más relevantes en el territorio nacional de México y, así, brindar la mayor facilidad y comodidad a nuestros clientes a la hora de organizar sus viajes entre México y Europa, abriendo la puerta a que, por ejemplo, un pasajero de Tijuana, en México, pueda volar hasta ciudades como París o Roma, con una sola reserva y de la manera más sencilla”, afirma María Jesús López Solás, directora Comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia.

“Gracias a nuestra alianza con Iberia, estamos dando grandes pasos para el fortalecimiento de la conectividad internacional de México. Esta ruta le permitirá a nuestros pasajeros conectar más fácil que nunca entre Monterrey y Europa desde Madrid. Además, los pasajeros europeos tendrán la facilidad de conectar con más de 30 rutas nacionales e internacionales, siempre a bordo de la flota más moderna de México y con el boleto de avión más poderoso de la industria”, agregó Javier Suárez, Vicepresidente de Estrategia, Planeación y Alianzas de Viva.

Este acuerdo se suma al que actualmente Iberia tiene con Viva, mediante el cual conecta con 20 ciudades nacionales desde el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así, los clientes podrán comprar directamente desde la web de Iberia sus vuelos desde y hacia: Guanajuato, Ciudad Obregón, Ciudad Juárez, Culiacán, Cancún, Chihuahua, Cozumel, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, La Paz, Los Mochis, Ciudad de México (AICM y AIFA), Mérida, Morelia, Mexicali, Mazatlán, Oaxaca, Puebla, Puerto Vallarta, Puerto Escondido, Querétaro, San Juan del Cabo, Tampico, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Toluca, Tulum, Veracruz, Villahermosa.

Monterrey-Madrid, desde el próximo 2 de junio

Iberia iniciará sus operaciones entre Monterrey y Madrid el próximo 2 de junio, un hito que reafirma la fuerte apuesta que la aerolínea está haciendo por el mercado mexicano.

Gracias a este segundo destino en el interior del país, Iberia superará este año los 820.000 asientos conectando México con España, una capacidad que ningún otro mercado de América Latina había logrado hasta el momento y, por tanto, colocará a México con la mayor capacidad de toda la región.

Esta operación operará inicialmente con tres vuelos a la semana, todos a bordo del A330-300 de Iberia, con capacidad para 292 pasajeros distribuidos en las cabinas Business, Turista Premium y Turista, lo que ofrece al cliente un mayor abanico de opciones para personalizar su viaje según sus necesidades.