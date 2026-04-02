El conflicto en Oriente Medio desvía la demanda turística internacional hacia el Mediterráneo Sur

jueves 02 de abril de 2026 , 09:30h

La caída de la confianza en destinos del Golfo en el marco del conflicto bélico en Oriente Medio coincide con un aumento de la intención de viaje en los próximos tres meses hacia el Mediterráneo Sur, en particular a España.

Como señala el análisis más reciente de Mabrian by Data Appeal, la escalada de las tensiones en Oriente Medio está teniendo un impacto muy relevante en la intención de viaje hacia los países árabes del Golfo, que registra un descenso significativo, mientras que los destinos del Mediterráneo Sur capitalizan un repunte de la demanda. Por su parte, países como Turquía y Egipto muestran dinámicas divergentes, reflejando un impacto desigual sobre las preferencias de los viajeros.

A partir del Índice de Cuota de Búsquedas, Mabrian ha evaluado la evolución de la intención de viaje utilizando datos de millones de búsquedas aéreas internacionales realizadas entre el 28 de febrero (fecha de inicio de las operaciones militares) y el 14 de marzo de 2026, para viajar en los próximos tres meses a los seis países árabes del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Omán, Bahrain y Kuwait), así como a España, Italia, Francia, Grecia, Marruecos, Turquía y Egipto.

Tras el inicio de las operaciones militares en Irán el 28 de febrero, los destinos más próximos a la zona afectada han registrado las caídas más pronunciadas y una evolución más inestable del Índice de Percepción de Seguridad (PSI). Bahréin, Omán y Kuwait siguen siendo los países con mayores dificultades para recuperar niveles previos, mientras que la percepción de seguridad en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí muestra mayor resiliencia y una evolución más estable. Catar también ha comenzado a mostrar esta estabilidad desde principios de marzo, tras una caída abrupta del PSI al inicio del conflicto, que ahora se ha moderado y presenta signos de recuperación.

A corto plazo, la demanda se desplaza al Mediterráneo Sur

La intención de viaje internacional hacia los países del Golfo para los próximos tres meses registra un descenso notable, según muestran las búsquedas de vuelos y la cuota de mercado de estos destinos durante los casi 20 días analizados desde el inicio de las operaciones militares.

Se observan signos claros de contracción de la demanda en Emiratos Árabes Unidos (-1,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025), así como en Qatar, Kuwait y Bahréin, mientras que el descenso es más moderado en Omán. La única excepción es Arabia Saudita, donde el índice de Cuota de Búsquedas refleja un ligero aumento (+0,2 puntos porcentuales), “un incremento parcialmente impulsado por el efecto estacional vinculado al final del Ramadán, previsto entre el 19 y el 20 de marzo, aunque su conversión en reservas efectivas dependerá de la evolución de la situación en la región”, apunta Cendra.

Por el contrario, los destinos del Mediterráneo Sur están captando este desplazamiento de la demanda internacional. España lidera este crecimiento (+0,4 puntos porcentuales), seguida de Italia y Marruecos, que registran incrementos moderados, mientras que Francia y Grecia presentan aumentos más contenidos.

En cuanto a destinos dentro del área de influencia de Oriente Medio, como Turquía y Egipto, los datos muestran escenarios divergentes. La intención de viaje a Turquía para los próximos tres meses se mantiene por debajo de los niveles del año anterior, tras una ligera caída iniciada en febrero y acentuada con el estallido de la crisis, lo que se traduce en un descenso moderado (-0,5 puntos porcentuales). En cambio, Egipto muestra una tendencia al alza: después de un leve retroceso el mes previo, la intención de viaje internacional repunta con fuerza, registrando un aumento significativo (+0,5).