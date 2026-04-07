Bombai lanzan su apuesta veraniega con su sello de fiesta y buen rollo

martes 07 de abril de 2026 , 10:30h

El grupo valenciano vuelve a su sonido más característico con el single “Quédate conmigo hasta el amanecer”

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube “QUÉDATE CONMIGO HASTA EL AMANECER”, el nuevo single y videoclip de BOMBAI.

Tras varios temas en los que han explorado con éxito otros sonidos (“Festival”, “Llamas”), los de Valencia vuelven a sus orígenes más puros en su lanzamiento para el verano que se nos avecina.

El Ukelele, instrumento emblema de la banda, se hace notar desde los primeros compases de un tema que transita entre el pop y el latino tropical, y cuyo mensaje es Bombai en estado puro: olvida los problemas, sé positivo, todo irá a mejor si te rodeas de buena gente hasta el amanecer.

El videoclip rodado con amigos en Valencia refleja a la perfección el desenfado, la fiesta y la diversión que nos traen Bombai para este verano de 2026.