El 20% de los españoles no leyó ningún libro en el último año

lunes 20 de abril de 2026 , 09:15h

Con motivo del Día del Libro el comparador de precios idealo ha analizado, a través de una encuesta, los hábitos de lectura de los españoles y los géneros que más interés despiertan. Los resultados de esta encuesta, realizada este mes de abril a 2011 compradores online de entre 16 y 65 años residentes en España, muestran una radiografía clara: casi 1 de cada 5 españoles no ha leído ningún libro en el último año, una cifra que evidencia que el hábito lector sigue siendo un reto, especialmente entre determinados perfiles.

Según los datos de la encuesta, existe una brecha clara por género en el hábito lector: mientras que el 19,2% de los españoles afirma que no ha leído ningún libro en el último año, entre los hombres la cifra se eleva hasta el 23,3%, frente al 15,3% de las mujeres. En la práctica, esto supone que casi uno de cada cuatro hombres se mantiene al margen de la lectura anual, un patrón que sitúa a los hombres como el colectivo con mayor proporción de “no lectores” y refuerza la idea de que el hábito lector está más extendido entre ellas.

Distancia generacional en el hábito lector

Por edades, la encuesta dibuja un mapa en el que la lectura tiene buena salud entre los jóvenes, que son quienes mantienen el hábito lector con más fuerza en términos generales, mientras que a partir de los 55 años aparecen más señales de desconexión. En concreto, el porcentaje de quienes aseguran que no han leído ningún libro en el último año se sitúa en el 17,9% entre los 16 y 24 años, baja hasta el 17,1% en la franja de 45 a 54 (el dato más bajo de la tabla) y vuelve a repuntar hasta el 21,9% entre los 55 y 64 años. Esta evolución sugiere que son los perfiles de mayor edad los que concentran una mayor proporción de “no lectores”, lo que apunta a una pérdida de hábito en ese tramo.

La histórica y la negra lideran las preferencias lectoras

En cuanto a preferencias, la encuesta de idealo sitúa a la novela histórica y la novela negra como los géneros que lideran claramente el interés lector en España: un 23,9% de los encuestados se decanta por la histórica y un 23,5% por la negra, por delante de la novela contemporánea (20,7%) y la fantasía (20,5%).

La tendencia se acentúa con la edad: entre los 55 y 64 años, la histórica alcanza su máximo (33,5%) y la negra también se dispara (31,5%), mientras que entre los 45 y 54 la novela negra roza el 28,2% y la histórica el 27,4%. En el extremo contrario, la fantasía —mucho más vinculada a los perfiles jóvenes— cae hasta el 7,2% en el tramo de 55 a 64 años, lo que refuerza el dominio de los géneros clásicos a medida que aumenta la edad.

Por su parte, a novela romántica se consolida como el género con mayor tirón entre los lectores más jóvenes: un 27,7% de los encuestados de 16 a 24 años la señala como su opción preferida. Este auge va de la mano del fenómeno de autoras superventas que han marcado tendencia en los últimos años, como Elisabet Benavent, cuyas historias se han popularizado especialmente entre el público juvenil femenino, donde la romántica alcanza también el 27,7%.

Los jóvenes se alejan de la poesía

En los géneros minoritarios, la encuesta confirma que la poesía y el ensayo siguen siendo una opción claramente de nicho: apenas representa, respectivamente, un 8,4% y un 10% en el total y su peso es reducido en todas las franjas de edad, desde el 9,8% entre los 16–24 años hasta el 5,2% en el tramo de 55–64. Además, los datos apuntan a una pérdida de interés entre los más jóvenes: entre la generación Z, la poesía cae del 16% del año pasado al 9,8% este año.

Autoayuda y terror, dos tendencias firmes

En cambio, el interés por los libros de autoayuda y salud se mantiene estable en el conjunto, e incluso sube ligeramente hasta el 17,2%. En este apartado también se observa una brecha de género: las mujeres son quienes más compran este tipo de libros, con un 20% frente al 14,6% de los hombres. Por su parte, el terror demuestra que no es un “micronicho”: alcanza un 17,0% en el total y llega a situarse cerca del 19,4% entre los 35–44 años, lo que refleja una comunidad lectora fiel y constante.