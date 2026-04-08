Meliá Bilbao presenta su renovación integral incorporando el servicio exclusivo The Level

Meliá Bilbao, perteneciente a la marca Meliá Hotels & Resorts, inicia una nueva etapa tras la renovación integral de sus espacios, incorporando el servicio exclusivo de The Level y el restaurante gastronómico SUMENDI, basado en la cocina vasca. Esta evolución refuerza su propuesta experiencial y posiciona a Meliá Bilbao como un punto de encuentro entre diseño, cultura y gastronomía.
En una ciudad donde el arte y la arquitectura forman parte del día a día, el edificio diseñado por Ricardo Legorreta ha mantenido su identidad icónica. Con la reciente reforma, estos espacios han sido reinterpretados haciéndolos más abiertos, luminosos y contemporáneos, siempre en diálogo constante con el entorno urbano.
The Level: una experiencia a medida para el huésped
Entre las novedades de esta nueva etapa destaca The Level, una de las propuestas más distintivas de Meliá Hotels & Resorts. Pensado para quienes buscan una experiencia más personalizada, este servicio ofrece habitaciones de categoría superior, acceso a espacios privados, lounge exclusivo. The Level se convierte así en una forma diferente de vivir el hotel, donde cada detalle está orientado a crear una estancia más íntima, cómoda y adaptada a cada viajero.
El hotel cuenta con 210 habitaciones en 12 categorías, incluidas 7 categorías The Level y un total de 47 habitaciones bajo este servicio, entre ellas Junior Suites, Suites y Grand Suites. Todas ellas ofrecen vistas al centro urbano, al Parque Doña Casilda o a la ría Nervión, y han sido diseñadas para ofrecer amplitud, confort y una estética que combina materiales nobles con una sensibilidad contemporánea.
Además, Meliá Bilbao cuenta con su propia área de bienestar para ofrecer a los visitantes una propuesta completa durante su estancia. Situada en la sexta planta, los huéspedes pueden disfrutar de una piscina semicubierta y sauna con vistas a las montañas. Un espacio pensado para desconectar, mantener el equilibrio y disfrutar de un momento de calma en pleno entorno urbano.
SUMENDI: el alma del fuego en cada bocado
La propuesta gastronómica del hotel se redefine con la llegada de SUMENDI, un restaurante donde el fuego se convierte en el hilo conductor de la experiencia.
Especializado en carnes y pescados a la brasa, SUMENDI trabaja con productos de proximidad y de temporada, seleccionados cuidadosamente de productores locales para respetar su esencia y potenciar su sabor a través del carbón. Una cocina honesta, sostenible y profundamente conectada con la tierra, donde cada plato refleja el equilibrio entre tradición y técnica contemporánea.
Concebido como un espacio donde gastronomía y emoción se encuentran, SUMENDI se abre tanto a huéspedes como al público local, posicionándose como un nuevo punto de encuentro en la escena culinaria de Bilbao.
Con esta renovación, Meliá Bilbao consolida su posicionamiento y refuerza su propuesta de alojamiento premium, donde arquitectura, gastronomía y experiencia se integran para ofrecer una forma contemporánea de descubrir Bilbao. Una propuesta pensada para conectar con el viajero actual, combinando confort, diseño y una estrecha vinculación con el entorno local.