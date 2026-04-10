El Palacio Real incorpora a su itinerario de visita el Relicario y el Anterrelicario de la Capilla Real

viernes 10 de abril de 2026 , 09:45h

Los visitantes al Palacio Real (Madrid) pueden acceder ahora a estas dos salas recientemente renovadas.

Ambas disponen de piezas de alto valor artístico, como el relieve en plata del Relicario, que representa El encuentro de Atila y el papa León Magno a las puertas de Roma, o los conjuntos de pinturas de temática religiosa del Anterrelicario.

Junto a la Real Capilla, desde finales de marzo de 2025, se incluyen en la visita turística la Antesacristía y la Sacristía. En ellas se podrán descubrir diversos objetos litúrgicos y obras de arte, como varias esculturas del siglo XVIII, como La Inmaculada Concepción, de Manuel Álvarez, el Griego, o el delicado grupo de La caída de Cristo, esculpido en marfil por Celedonio Nicolás de Arce. En pintura, sobresalen Cristo y la samaritana, de Orazio Gentileschi; San José con el Niño, de Antonio de Pereda; Cristo muerto llorado por dos ángeles, de Charles Le Brun, y Cristo servido por los ángeles, de Pablo de Céspedes.

Además, desde el 17 de marzo de 2026, Patrimonio Nacional amplía el recorrido turístico del Palacio Real de Madrid con la incorporación del Relicario y el Anterrelicario de la Capilla Real. En los últimos meses se ha llevado a cabo un completo proceso de acondicionamiento y redecoración de ambas salas, que desde hoy podrán contemplarse desde la propia capilla y desde las ventanas situadas junto a su entrada, en el ala norte de la Galería del Patio del Príncipe.

La nueva presentación de estos espacios permitirá al público acercarse a piezas de excepcional valor artístico pertenecientes a las Colecciones Reales gestionadas por Patrimonio Nacional. Entre ellas destacan pinturas, mobiliario y marcos de piedras duras y plata, recientemente restaurados. Además, y con el fin de ofrecer un discurso expositivo más atractivo y coherente, se ha reorganizado la disposición de las obras e incorporado nuevas piezas.

Como parte del proyecto, se ha renovado el sistema de iluminación del Relicario, que ahora cuenta con proyectores LED de última generación. Esta actuación se enmarca en el convenio suscrito entre Patrimonio Nacional y la Fundación Iberdrola España, que ha permitido reducir en un 94 % el consumo energético de este espacio histórico.

El Relicario

El Relicario alberga un destacado conjunto de piezas de plata custodiado en un mueble-vitrina de finales del siglo XVIII elaborado íntegramente en madera de caoba. Destaca, sobre el altar, el relieve en plata que representa El encuentro de Atila y el papa León Magno a las puertas de Roma, pieza que vuelve a su ubicación habitual tras haber sido restaurada y expuesta en la Galería de las Colecciones Reales. Esta obra, documentada en 1659, es una copia del relieve de gran formato que realizó Alessandro Algardi a mediados del siglo XVII y que decora la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

La escena muestra el encuentro producido en el año 452 entre el papa León I el Magno y Atila, rey de los hunos, un episodio que, según la tradición, evitó la devastación de Roma. La pieza fue comisionada por el cardenal Francesco Barberini como obsequio para el rey Felipe IV, quien recibió otras notables obras procedentes de la misma colección.

El Anterrelicario

En el Anterrelicario, los visitantes podrán contemplar varios conjuntos de pinturas de temática religiosa que sobresalen no sólo por su calidad, sino también por los ricos marcos que las decoran. Tres de ellos han sido previamente expuestos al público en la Galería de las Colecciones Reales -Patrimonio Nacional adquiere, Patrimonio Nacional restaura-. Relicarios, pilas benditeras y relieves de plata y piedras duras completan el conjunto.

Entre las piezas seleccionadas figuran trabajos de Luca Giordano, Andries Bosman, Francesco de Mura, Luis de Morales, Juan Massip (de Juanes) y su hijo Juan Vicente Masip, así como Luis Tristán. La sala se completa con una maqueta anónima italiana del siglo XIX de la Basílica de San Pedro y un mueble relicario, ambos procedentes del Cuarto del Obispo.