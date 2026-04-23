Iberia Club suma a Cinesa a su programa de fidelización

Iberia Club incorpora a CINESA como nuevo partner de su programa de fidelización, reforzando así su propuesta de valor y ofreciendo a sus socios más beneficios en el ámbito del ocio.
Gracias a esta colaboración, los socios de Iberia Club podrán canjear sus Avios por entradas de cine en cualquiera de las salas CINESA, disponibles desde 1.000 Avios. Además, por cada euro gastado en compras realizadas a través de www.cinesa.es, los clientes acumularán 3 Avios.
Uniendo entretenimiento y fidelización a escala global
Esta alianza refuerza la versatilidad de Avios como moneda de recompensas, ampliando sus opciones de uso más allá del viaje y acercándola a momentos cotidianos de ocio.
Con esta incorporación, el cine se suma a una red de marcas asociadas en constante crecimiento, ofreciendo a los clientes nuevas formas de disfrutar y maximizar el valor de sus Avios.
Pepe Palma Cane, responsable de Iberia Club asegura que “Con la incorporación de Cinesa seguimos ampliando el ecosistema de Iberia Club con propuestas de valor que responden a los intereses reales de nuestros socios. Nuestro objetivo es ofrecer cada vez más oportunidades para ganar y utilizar Avios de forma sencilla, integrando el programa en su día a día y reforzando su utilidad más allá del viaje.”
Julio Marchena, Head of Partnerships Spain & Latinoamérica de IAG Loyalty señala que "Estamos muy ilusionados de anunciar esta nueva colaboración para nuestros socios en España, ofreciendo una forma más de acumular Avios de manera sencilla en su día a día. Pero esta alianza va un paso más allá, ya que también brinda a los socios la posibilidad de canjear sus Avios por entradas de cine con CINESA, mientras seguimos ampliando el valor de Avios más allá de los viajes, recompensando también experiencias.
Ramon Biarnés, Managing Director Norte y Sur de Europa de Cinesa, comenta: “La cultura y los viajes son dos elementos que encajan de manera natural, por lo que creemos que los usuarios de Avios van a saber aprovechar perfectamente esta colaboración. Esperamos poder llevar el mejor cine y la mejor experiencia en salas a aquellos acostumbrados a vivir por todo lo alto”.
Información sobre cómo ganar y canjear Avios con Cinesa:
Además de volar, los miembros de Iberia Club pueden acumular Avios a través de una amplia variedad de socios cotidianos, incluyendo compras online, entrega de comida, estancias en hoteles, alquiler de coches y más. Gracias a acuerdos con cientos de marcas —como Apple, Nike y Cabify— los miembros solo tienen que iniciar sesión y acceder a través de Avios.com para acumular Avios con sus gastos diarios y acercarse a su próxima escapada.