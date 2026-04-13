El Pirineo francés alarga la temporada de nieve hasta el 19 de abril

Con espesores que superan los dos metros de nieve, las estaciones del grupo N’PY ofrecen promociones exclusivas para despedir la temporada con sol y esquí.

Mientras la mayoría de estaciones de la cordillera dan por finalizada la temporada, el Pirineo francés mantiene su pulso particular con la nieve. Gracias a una situación geográfica privilegiada y a unas precipitaciones generosas durante el último mes, Cauterets y el Pic du Midi confirman que permanecerán abiertas hasta el próximo 19 de abril, ofreciendo las mejores condiciones de esquí de primavera de toda la temporada.

El estado de las pistas: Nieve polvo y sol de primavera

La estación de Cauterets, concretamente el sector del Cirque du Lys, se reafirma como la estación con más nieve del momento. Con espesores que actualmente oscilan entre los 180 y los 220 cm, la estación garantiza el 90% de su dominio esquiable operativo. Por su parte, el Pic du Midi continúa siendo el centro neurálgico del freeride, permitiendo descensos verticales míticos con una estabilidad de la nieve excepcional para la época.

“Le Pass du Marsien”: Ofertas y promociones de fin de temporada

Para incentivar a los esquiadores de última hora, el Pirineo francés ha creado “Le Pass du Marsien”, una iniciativa que se alargará hasta el 19 de abril y que incluye paquetes especiales para esquiar al mejor precio. En este sentido, Cauterets ofrece el pack combinado“Forfait + Relax” que por 55 euros incluye el forfait de día y 2 horas de acceso al centro termolúdico Les Bains du Rocher.

Por su parte, los titulares de la tarjeta N'Py disfrutarán de precios reducidos y promociones de "día del esquiador" durante los días laborables de esta última quincena. Para disfrutar de la primavera en familia, Cauterets ofrece descuentos de hasta el 20% en alojamientos seleccionados para estancias de más de dos noches en Cauterets hasta el día 19.

Y para los no esquiadores que deseen visitar el Pic du Midi, Patrimonio Mundial de la Unesco, se ofrece una tarifa especial para acceder a la terraza panorámica y experimentar "Le Pont dans le Ciel", con vistas a toda la cordillera nevada.