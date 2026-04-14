Ruta fashion por Nueva York, ante la llegada de la secuela de El diablo viste de Prada

martes 14 de abril de 2026 , 10:00h

Nueva York no solo es la ciudad que nunca duerme, sino también el escenario de una de las historias más icónicas sobre moda y poder, que regresa a los cines con una segunda entrega el 30 de abril, 20 años después del estreno de la primera. En esta nueva etapa de la película El Diablo Viste a la Moda 2, Andy Sachs y Miranda Priestly se enfrentan a nuevos desafíos que reflejan cómo ha evolucionado la industria de la moda y la relación entre mentor y aprendiz en un sector cada vez más dinámico y competitivo.

Con motivo de este regreso a la gran pantalla, CamperDays propone revivir algunos de los escenarios más emblemáticos de la primera película y descubrir rincones de la ciudad que conectan con el universo de la moda y el estilo que rodea a sus protagonistas.

McGraw-Hill Building (1221 6th Avenue, Midtown Manhattan)

La fachada de este edificio sirvió como sede de Elias-Clarke, la editorial ficticia donde se encuentra la revista Runway. Sus líneas modernas y sus grandes ventanales reflejan la atmósfera de poder, presión y glamour que define el exigente mundo editorial liderado por Miranda Priestly.

SoHo y las calles de Manhattan

Gran parte de la transformación de Andy se desarrolla caminando por las calles de Manhattan, especialmente en zonas como SoHo, donde los escaparates de lujo, las boutiques y el ritmo frenético de la ciudad reflejan la esencia del universo fashion que rodea a la revista Runway.

Central Park y sus puentes peatonales

Los exteriores del parque y sus icónicos puentes aparecen como parte del paisaje urbano que rodea el día a día de los personajes, mostrando el contraste entre la naturaleza y la arquitectura de Manhattan, uno de los elementos visuales más característicos de la ciudad.

St. Regis Hotel (2 East 55th Street, Upper East Side)

Este histórico hotel de lujo aparece como escenario de algunos de los momentos más sofisticados de la película y simboliza el universo exclusivo y aspiracional en el que se mueve Miranda Priestly.

American Museum of Natural History (Central Park West)

El museo acoge la espectacular gala benéfica de Runway, uno de los momentos clave en los que Andy demuestra que ya domina el exigente entorno social y profesional de la moda.

Bubby’s (Tribeca)

Esta cafeteria neoyorquina aparece en varias escenas más personales de Andy, representando el contraste entre su vida cotidiana y el universo sofisticado y exigente de la revista.

Apartamento de Andy Sachs (Broome Street, Lower East Side)

El modesto apartamento de Andy refleja sus inicios como joven periodista recién llegada a Nueva York, y simboliza el contraste entre su vida antes de Runway y el glamuroso mundo al que empieza a acceder.

Más allá del cine, Nueva York ofrece una conexión real con la moda a través de espacios culturales imprescindibles que cualquier amante de la moda debe visitar. El Metropolitan Museum of Art – Costume Institute es famoso por sus exposiciones de alta costura, trajes históricos y por albergar el icónico Met Gala, mostrando algunas de las piezas más espectaculares y glamourosas de la historia de la moda. Por su parte, el Museum at FIT se centra en la evolución de la moda y los textiles, con colecciones educativas que explican cómo la ropa, los accesorios y el diseño reflejan cambios sociales, culturales y tendencias a lo largo del tiempo.

CamperDays propone dar un paso más hacia una forma distinta de viajar por la ciudad y sus alrededores. La compañía ofrece alquiler de autocaravanas en Nueva York, con estaciones de recogida situadas a partir de 22 km del centro de Manhattan, en Linden y en Bay Shore, puntos estratégicos para iniciar una ruta flexible por el área metropolitana. En concreto, la estación de Linden se encuentra a unos 33 km de Broome Street, donde vivía Andy Sachs, lo que permite ampliar la experiencia más allá del centro urbano y explorar Nueva York y sus alrededores con mayor libertad de movimiento.

Para explorar estos icónicos escenarios basta con caminar por la ciudad y dejarse llevar por la experiencia de vivir Nueva York a través de los ojos de Andy Sachs y Miranda Priestly, donde cine, moda y arquitectura se cruzan en cada esquina.