Tres templos emblemáticos de Palma para descubrir en tu viaje en 2026

jueves 16 de abril de 2026 , 09:45h

La capital balear invita a descubrir su riqueza patrimonial con tres espacios que combinan historia, arquitectura, arte y nuevas formas de vivir la espiritualidad.

En una ciudad donde la historia convive con la vida cotidiana, los templos religiosos se consolidan como espacios que van más allá de lo espiritual para convertirse en auténticos puntos de interés cultural y artístico. Este año, tres enclaves invitan a redescubrir Palma desde una mirada distinta, en la que la arquitectura, la luz y la innovación dialogan con la tradición y el patrimonio.

Se trata de la Iglesia de los Sagrados Corazones (Sant Gaietà) que cuenta con Elements, una experiencia inmersiva de luz, música y emoción; la Porciúncula, la iglesia de cristal más luminosa de la ciudad; y la impresionante Catedral de Mallorca, que celebra este 2026 el “Año de Gaudí”.

Con ello, la capital balear reafirma su capacidad para reinterpretar su patrimonio y ofrecer experiencias que conectan pasado y presente. Desde la innovación tecnológica hasta la pureza de la luz o la reinterpretación de grandes maestros de la arquitectura.

Iglesia de los Sagrados Corazones: una experiencia sensorial única

Conocida popularmente como Sant Gaietà, la Iglesia de los Sagrados Corazones propone una forma innovadora de acercarse al patrimonio con Elements, el latido de la vida, una experiencia inmersiva que combina luz, música y narrativa emocional; un viaje mediterráneo a través de los elementos clásicos —agua, tierra, fuego y aire— y del quinto elemento que todo lo integra: Ramon Llull, la luz y la palabra.

A través de un cuidado diseño audiovisual, el visitante recorre un viaje sensorial que transforma el espacio arquitectónico en un escenario vivo, donde cada elemento dialoga con la espiritualidad del lugar. Se trata de una experiencia de videomapping inmersiva, con proyecciones y efectos visuales únicos, música envolvente y arte digital.

Lejos de una visita convencional, esta propuesta convierte la iglesia en un espacio contemporáneo, capaz de emocionar tanto a quienes buscan una experiencia cultural diferente como a aquellos interesados en disfrutar del patrimonio de la ciudad.

La Porciúncula: la iglesia de cristal que redefine la luz

Situada en Playa de Palma, la Iglesia de la Porciúncula es uno de los ejemplos más singulares de arquitectura religiosa contemporánea de Mallorca; una joya diseñada por José Ferragut Pou en los años 60. Conocida como la iglesia de cristal, su estructura cuenta con más de 600 metros cuadrados de vitrales gigantes que crean un espectáculo de luz y color en su interior de planta ovalada.

El resultado es un espacio casi etéreo, donde los colores cambian a lo largo del día y convierten cada visita en una experiencia distinta. Su estética moderna, alejada de los cánones tradicionales, la ha convertido en un referente tanto arquitectónico como artístico dentro del paisaje urbano de Palma.

Catedral de Mallorca: el legado de Gaudí cobra protagonismo en 2026

La Seu, se posiciona este año como uno de los grandes focos culturales de la ciudad con la celebración del “Año de Gaudí”, que conmemora el centenario de la muerte del arquitecto. En la ciudad, esta efeméride tendrá su acto central el día de la Inmaculada (8 de diciembre) y pone en valor la intervención que Antoni Gaudí realizó a principios del siglo XX, dejando una huella decisiva en el interior del templo.

Con tal motivo, se ha diseñado un programa de actividades de divulgación y dinamización dirigidas a públicos diversos y con el objetivo de generar espacios de diálogo y descubrimiento sobre la figura de Antonio Gaudí en la Catedral. Desde un podcast o visitas teatralizadas hasta un simposio internacional tendrán lugar a lo largo del año.

Entre sus aportaciones destacan el baldaquino del altar mayor y la reordenación del espacio litúrgico, que introdujeron una nueva concepción de la luz y la verticalidad. Este año, la catedral invita a redescubrir estos elementos desde una mirada renovada, reforzando su papel como uno de los iconos arquitectónicos más importantes del Mediterráneo. Además de la Catedral de Mallorca, participan en la conmemoración los dieciséis edificios donde intervino el arquitecto catalán.