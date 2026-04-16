Senderismo costero: la mejor forma de descubrir la esencia natural de Baleares

jueves 16 de abril de 2026 , 10:00h

Baleares es un destino para caminar sin prisa. Más allá del verano y de sus playas más conocidas, las islas conservan senderos que recorren acantilados, pinares, calas escondidas y paisajes modelados por la historia. Rutas poco transitadas que invitan a descubrir Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera desde una perspectiva más pausada y conectada con la naturaleza.

Mallorca: caminar entre canteras frente al Mediterráneo

A pocos kilómetros de la capital, el litoral de Llucmajor y Cala Blava guarda uno de los paisajes más singulares del sur de Mallorca: la ruta de Pedreres de la Seu, un camino que recorre antiguas canteras de marés abiertas junto al mar, de donde se extrajo la piedra que dio forma a la catedral de Palma. El recorrido avanza sin grandes desniveles, alternando tramos abiertos con pequeñas zonas de sombra entre pinos y sabinas, en un entorno tranquilo y poco transitado. Además, el contraste entre la roca dorada, el azul intenso del mar y el verde de la vegetación mediterránea crea un paisaje poco habitual en la isla.

Más al sur, los caminos costeros entre Cap Blanc, Cala Pi o Cala Blava permiten continuar explorando este litoral más discreto. Senderos que serpentean entre acantilados suaves, calas pequeñas y antiguos caminos locales, ideales para descubrir otra Mallorca a pocos kilómetros de la capital.

Menorca: caminos que conducen a calas escondidas

En Menorca, algunos de los senderos más auténticos nacen de antiguos caminos utilizados por pescadores para acceder al mar. Algunos de ellos aún conservan antiguos muelles, rampas de piedra o pequeñas construcciones tradicionales, que reflejan la relación histórica entre la isla y el Mediterráneo.

En la costa norte, entre Es Mercadal y Ferreries, el paisaje cambia por completo: la tierra adquiere tonos rojizos y ocres, la vegetación es más baja y el mar aparece tras pequeñas colinas. En el sur, los senderos atraviesan barrancos cubiertos de vegetación, donde los pinares llegan hasta el litoral. Caminos de tierra que conectan pequeñas calas de arena clara y aguas tranquilas, accesibles solo a pie. Un recorrido más fresco y sombreado, especialmente atractivo durante los meses más cálidos.

Además, muchos de estos itinerarios enlazan con tramos menos transitados del Camí de Cavalls, la histórica ruta que rodea toda la isla de Menorca a lo largo de más de 180 kilómetros.

Ibiza: del norte más salvaje a las salinas del sur

El norte de Ibiza conserva una de las caras más tranquilas de la isla. En Sant Joan de Labritja, la zona de Cala d’en Serra combina acantilados suaves, pinares y pequeñas calas de aguas transparentes. Este enclave está siendo objeto de un proyecto de recuperación impulsado a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que contempla la demolición de una antigua estructura hotelera inacabada que durante décadas ha permanecido en este entorno natural. La intervención permitirá recuperar uno de los paisajes costeros más singulares del norte de Ibiza y reforzar su valor como espacio natural para recorrer a pie.

El sur de la isla ofrece un paisaje completamente diferente. En el Parque Natural de Ses Salines, el terreno es llano y abierto, con recorridos que atraviesan estanques salineros, dunas y largas playas. La luz cambia a lo largo del día, reflejándose en el agua de las salinas, mientras aves como los flamencos aparecen entre la vegetación litoral.

Formentera: senderos tranquilos entre horizontes abiertos

El tamaño reducido de Formentera y su escasa urbanización convierten la isla en uno de los mejores destinos mediterráneos para recorrer a pie. En la zona de La Mola, los senderos discurren entre campos abiertos y acantilados. El terreno es suave, con caminos de tierra que avanzan entre vegetación baja y paisajes abiertos.

Al oeste, cerca de Cap de Barbaria, el paisaje se vuelve más árido y silencioso. Senderos que atraviesan pinares y terrenos abiertos conducen hacia acantilados bajos y calas tranquilas. Son recorridos sencillos, pensados para caminar sin prisa y detenerse en miradores naturales que permiten observar el mar desde una perspectiva privilegiada.