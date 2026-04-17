Panorama desde el puente, de Arthur Miller, en el Teatro Fernán Gómez

viernes 17 de abril de 2026 , 08:30h

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge desde el 16 de abril la obra ‘Panorama desde el puente’, de Arthur Miller, uno de los títulos más emblemáticos de este autor.

Secuencia 3 presenta una nueva y ambiciosa versión de este montaje de la mano de Eduardo Galán y bajo la dirección de Javier Molina, actual codirector artístico del Actors Studio de Nueva York.

Esta producción se caracteriza por un marcado sello internacional gracias no solo a la dirección de Javier Molina, sino también al diseño de vestuario de Emilio Sosa, uno de los creadores de Broadway, responsable de vestuarios de grandes musicales y producciones internacionales y que ha presidido durante cuatro años el American Theatre Wing, institución de los Premios Tony. La firma Navascués colabora como diseñador adjunto y se ha encargado de la confección del vestuario.

‘Panorama desde el puente’ cuenta con un elenco encabezado por José Luis García Pérez, María Adánez y Ana Garcés, acompañados por Pablo Béjar, Rodrigo Poisón, Francesc Galcerán, Manuel de Andrés y Pedro Orenes. Un reparto sólido para dar vida a esta tragedia contemporánea donde se cruzan el deseo, el honor, los celos y las pasiones más extremas.

Argumento

Eddie Carbone es un rudo estibador que vive con su esposa Beatrice y su sobrina Catherine en Brooklyn. La llegada a casa de dos inmigrantes ilegales, Marco y Rodolfo, primos de Beatrice, desata tensiones en la familia, especialmente cuando Rodolfo comienza un romance con Catherine. Eddie, consumido por los celos y una obsesión desatada por su sobrina, toma una serie de decisiones que conducen a la tragedia.

Estrenada en 1955, Panorama desde el puente es una de las obras más representadas y aclamadas de Arthur Miller, un retrato demoledor de los conflictos humanos y sociales en el Nueva York de posguerra. La versión que presenta Secuencia 3 busca conservar la potencia del texto original mientras lo reviste de una mirada actual y universal.

Una especial puesta en escena

Elisa Sanz, Premio Nacional de Teatro, firma la escenografía, un espacio realista, versátil y simbólico que sitúa la acción en un Brooklyn reconocible. El escenario se concibe como un territorio compartido donde conviven lo doméstico, lo social y lo institucional. El montaje incorpora además proyecciones audiovisuales con elementos urbanos que amplían el universo de la obra. Junto a estas imágenes, un cámara graba en directo primeros planos de los personajes que participan en determinadas escenas principales, mostrando ese momento a través de sus miradas, sus gestos o cómo escuchan lo que sucede, detalles que pasarían desapercibidos para el público sin estos primeros planos.

Las luces de Nicolás Fischtel juegan también un papel fundamental en la construcción del clima emocional de la obra. A través de diferentes contrastes, zonas de sombra y focos muy definidos, la iluminación acompaña la progresiva tensión del relato: desde la aparente normalidad cotidiana hasta el inevitable estallido final. Por último, el diseño sonoro está en manos de Manu Solís.

Fundada en abril de 2004, Secuencia 3 Artes y Comunicación cuenta con una trayectoria de más de 20 años como empresa cultural que busca la creatividad y la calidad en todas las fases de la producción y exhibición de un espectáculo. Lleva realizadas más de cuarenta producciones de autoría propia, adaptaciones y versiones del autor Eduardo Galán, entre las que destacan sus últimos estrenos La Regenta, Las guerras de nuestros antepasados, Casa de Muñecas, Los bandos de Verona o La Lazarilla; las obras estrenadas en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida: Electra, Mercado de Amores, Nerón y Anfitrión y otros títulos tan reconocidos como La Celestina, Los Pazos de Ulloa , Un marido ideal , Tristana , La curva de la felicidad , El zoo de cristal , La importancia de llamarse Ernesto o El galán fantasma, entre otros muchos.

Panorama desde el puente es una coproducción de Secuencia 3,con Teatro Calderón de Valladolid, Tal y Cual Producciones, El Terrat – The Mediapro Studio, Es.arte, Teatros Luchana, García-Pérez Producciones, Lilicar Films, Hawork Studio, Magasaz y Carlos Arana (Broadway).