Wizz Air elige el modelo de asiento Eva de Geven para su flota de A321neo

viernes 17 de abril de 2026 , 09:00h

Geven, un innovador líder en soluciones de asientos para aeronaves, se enorgullece de anunciar el último capítulo de su larga y exitosa colaboración con Wizz Air. Reforzando una sinergia duradera, Geven equipará la nueva flota de Airbus A321neo de la aerolínea con asientos avanzados para pasajeros. Este hito consolida una colaboración histórica y pone de relieve el compromiso de ambas compañías con el confort superior, la seguridad y la excelencia en el diseño dentro de la industria de la aviación.

Este acuerdo abarca cerca de 200 “shipsets”, lo que se traduce en casi 45.000 asientos para pasajeros. Esta importante inversión garantizará una experiencia homogénea, ligera y mejorada en toda la creciente flota de Wizz Air.

Para esta renovación de flota, Wizz Air ha elegido el asiento Eva: el modelo más ligero del mercado, diseñado específicamente para aeronaves de fuselaje estrecho y alta densidad. Desarrollado bajo una filosofía centrada en el pasajero, Eva es la respuesta definitiva a las exigencias de las cabinas de alta densidad. Combina de forma fluida un espacio optimizado con un confort superior, asegurando que los pasajeros disfruten de una experiencia de viaje excepcional y cómoda incluso en las configuraciones de cabina más exigentes.

Al elegir Eva, los pasajeros y las operaciones de Wizz Air se beneficiarán de sus características únicas:

Espacio y confort excepcionales: Eva ofrece una ergonomía optimizada y mayor espacio vital. Incorpora un respaldo completo de material compuesto patentado que mejora el espacio para las rodillas. Además, cuenta con el exclusivo cojín estructural ligero de Geven, que elimina ingeniosamente la necesidad de una base de asiento tradicional.

Eficiencia y sostenibilidad: Eva ofrece un rendimiento de peso líder en su categoría, contribuyendo a la reducción del consumo de combustible y de las emisiones. Su diseño simple y robusto garantiza un bajo coste de propiedad y facilidad de mantenimiento. Además, la sostenibilidad actúa como un motor clave del producto para reducir el impacto medioambiental y la huella de carbono global.

Acabados distintivos: Para reflejar la vibrante identidad de marca de Wizz Air, los asientos Eva presentan un diseño de acabados altamente personalizado. El diseño italiano a medida resalta los colores característicos de la aerolínea.

“Estamos encantados de consolidar nuestra sólida colaboración con Wizz Air a través de este increíble proyecto”, afirmó Pasquale Rapullini, responsable de ventas y desarrollo de negocio en Geven. “Eva ha sido diseñado para ofrecer un confort excepcional y satisfacer las estrictas necesidades operativas y de eficiencia de las aerolíneas modernas. Colaborar con Wizz Air nos permite llevar nuestra visión y experiencia compartidas directamente a la experiencia del pasajero”.

“La elección de los asientos Eva respalda nuestra estrategia de combinar eficiencia con una experiencia de pasajero mejorada”, afirmó Julia Brix, directora de Supply Chain de Wizz Air. “El diseño ligero y la reducción de emisiones son prioridades clave para Wizz Air, y esta solución cumple con ambas sin compromisos. Al elegir Eva para nuestra flota de A321neo, reafirmamos nuestro enfoque en soluciones innovadoras de cabina que mejoran la eficiencia manteniendo altos estándares de confort para el pasajero. Esta colaboración establece un nuevo referente en interiores de cabinas de alta densidad, demostrando cómo el diseño, el rendimiento y la sostenibilidad pueden converger con éxito.”