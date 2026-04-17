Filadelfia celebra el Día Internacional de los Museos con su icónica Milla de los Museos

viernes 17 de abril de 2026 , 10:15h

No hay mejor ocasión para descubrir el alma cultural e histórica de Filadelfia que el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo. En un momento en que la ciudad se convierte en protagonista del 250.º aniversario de Estados Unidos, Filadelfia invita a los visitantes a comenzar su recorrido en el mismo lugar donde nació la nación, para luego avanzar por el icónico Benjamin Franklin Parkway, conocido como la “Milla de los Museos” y diseñado a imagen de los Campos Elíseos de París.

Gracias a la reputación de Filadelfia como una de las ciudades más transitables a pie de Estados Unidos, los visitantes pueden explorar fácilmente este itinerario de 2026 caminando, pasando sin esfuerzo de los lugares históricos de 1776 a la oferta de arte e innovación de primer nivel de la Milla de los Museos, viviendo la historia y la cultura paso a paso.

Este itinerario de 2026 conecta los emblemáticos escenarios de 1776 con el arte y la innovación de talla mundial de la “Milla de los Museos”.

La cuna de la libertad: Independence National Historical Park

En 2026, es imposible hablar de Filadelfia sin empezar por el lugar donde comenzó la historia de Estados Unidos. El Independence National Historical Park es el corazón de las celebraciones del 250.º aniversario, donde los visitantes pueden adentrarse en el Independence Hall —Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde se firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución— y contemplar la icónica Liberty Bell.

A pocos pasos de allí, el Museum of the American Revolution ofrece una perspectiva más inmersiva y narrativa de la Revolución Americana, gracias a su rica colección de armas de la época, objetos personales, cartas, diarios y obras de arte. En este contexto, el museo acogerá una programación especial por el 250.º aniversario, incluyendo la nueva exposición The Declaration’s Journey: 250 Years of America’s Founding Document, que explora cómo la Declaración de Independencia influyó en documentos similares en más de 100 países y sus implicaciones en la sociedad actual.

La experiencia se completa en el National Constitution Center, el único museo del mundo dedicado a la Constitución de Estados Unidos. Uno de sus principales atractivos es Signers’ Hall, donde estatuas de bronce a tamaño real de los Padres Fundadores permiten a los visitantes “caminar entre” los hombres que dieron forma a la nación, haciendo la historia tangible y cercana.

The Franklin Institute: la ciencia como protagonista

A pocos pasos de Logan Square, The Franklin Institute sigue siendo el principal centro de ciencia e investigación de Filadelfia. Además de exposiciones permanentes icónicas como Your Brain o Giant Heart, el instituto ha ampliado su oferta con la sofisticada galería Wondrous Space, un recorrido en dos niveles que explora las fronteras de la tecnología aeroespacial y el futuro de la vida más allá de la Tierra.

Sin embargo, el gran atractivo de 2026 es el estreno mundial de Universal Theme Parks: The Exhibition, una innovadora exposición que sumerge a los visitantes en el mundo creativo de los parques de Universal Destinations & Experiences, abierta hasta el 7 de septiembre de 2026. Es la primera muestra de este tipo que ofrece una mirada interna a artefactos, vestuario y atrezzo, al tiempo que introduce al visitante en el proceso creativo que da vida a algunas de las experiencias más icónicas de Universal.

The Barnes Foundation: obras maestras impresionistas y diálogos contemporáneos

Siguiendo por el Parkway, The Barnes Foundation alberga una de las colecciones privadas más importantes del mundo de arte impresionista, postimpresionista y moderno. Sus galerías presentan un singular sistema de exhibición en “conjuntos”, donde obras maestras de Renoir, Cézanne o Matisse se muestran junto a esculturas africanas y artes decorativas para fomentar nuevas formas de interpretación.

Además de su colección permanente, la programación de 2026 incluye exposiciones temporales que conectan la pintura clásica con medios contemporáneos. Por ejemplo, desde el 12 de abril, la fundación acoge la exposición Freedom Dreams, con obras de Arthur Jafa, David Hartt, Garrett Bradley, Ja’Tovia Gary y Tourmaline, que invita a sumergirse en las memorias, sueños e historias de los afroamericanos en el contexto del 250.º aniversario de Estados Unidos.

Calder Gardens: un nuevo icono para 2026

Una de las paradas clave del itinerario es Calder Gardens, la más reciente joya del Parkway, inaugurada a finales de 2025. Este espacio está dedicado a las esculturas móviles de Alexander Calder, artista de Filadelfia de tercera generación que revolucionó el arte moderno.

A diferencia de los museos tradicionales, este espacio —diseñado por los arquitectos Herzog & de Meuron, ganadores del Premio Pritzker— es en gran parte subterráneo, permitiendo que el edificio se integre en un exuberante espacio verde urbano de aproximadamente 6.000 m². En su interior, la experiencia invita a la contemplación: la luz natural se filtra a través de aperturas estratégicamente diseñadas, iluminando las icónicas obras de Calder, que cobran vida al moverse con las corrientes de aire y el paso del sol.

The Rodin Museum: elegancia francesa en el corazón de Filadelfia

A pocos pasos se encuentra el Rodin Museum, que alberga una de las colecciones más completas de Auguste Rodin fuera de París. La experiencia comienza incluso antes de entrar, ya que el museo está rodeado de un jardín formal de inspiración francesa diseñado para exhibir sus esculturas al aire libre.

Los visitantes son recibidos por El Pensador y pueden recorrer los jardines para descubrir otras obras monumentales como Los burgueses de Calais o Las puertas del infierno. En el interior, la colección profundiza en el proceso creativo del artista.

Para quienes visiten el museo en viernes, a partir del 29 de mayo, la experiencia se completa con el Garden Bar, donde música en vivo y cócteles de temporada transforman el patio en uno de los espacios al aire libre más elegantes de la ciudad.

Museo de Arte de Filadelfia y Academia de Bellas Artes de Pensilvania

Abril de 2026 marca un hito histórico con el estreno de A Nation of Artists, una exposición conjunta sin precedentes entre el Philadelphia Museum of Art y la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, abierta hasta el 5 de septiembre de 2027.

La muestra reúne más de 1.000 obras de artistas estadounidenses y constituye el mayor recorrido por el arte del país jamás presentado en la ciudad, abarcando tres siglos de creatividad con especial atención a las contribuciones de artistas indígenas, afroamericanos e inmigrantes.