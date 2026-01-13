En el Teatro de la Abadía: TEBANAS

martes 13 de enero de 2026 , 08:15h

EDIPO REY, SIETE CONTRA TEBAS/FENICIAS, ANTÍGONA

TRAGEDIAS DE ESQUILO, SÓFOCLES Y EURÍPIDES

Del 22 de enero al 15 de febrero

Ay Teatro presenta una versión sintetizada de cuatro cumbres teatrales de Occidente en un espectáculo que indaga en sus conexiones y traza un arco entre los conflictos familiares, las maldiciones, los enfrentamientos personales y bélicos, los personajes recurrentes como Tiresias, Creonte, el coro trágico…y la mítica Esfinge que sobrevuela esta cadena de sangre derramada a lo largo de generaciones.

Asistimos a las tragedias sucesivas como tres actos de la misma obra, tres momentos álgidos en la saga de los labdácidas, siguiendo el esquema escénico de los concursos dionisíacos: un pasaje mitológico dividido en tres episodios y un drama satírico (en nuestro caso, un homenaje a las comedias de Aristófanes).

A partir del estilo y el lenguaje desarrollado en los proyectos previos de Ay Teatro (Burro, Vive Molière, Malvivir, Todas hieren y una mata y Mestiza), plantea una puesta en escena que lleva al ámbito de la tragedia griega los elementos que han marcado un inconfundible sello de identidad: una puesta sencilla, directa y rotunda, basada en la fisicidad, el ritmo implacable y la música original interpretada en directo.

El objetivo: retomar la quintaesencia coral de la tragedia, la efectividad poética del teatro puro, la mezcla entre escenas dialogadas y secciones cantadas, la catarsis tras la catástrofe.

Un elenco de actores y músicos jóvenes crea en directo los espacios, las situaciones, los ambientes; todos tocan y cantan, interpretan al coro y a los diversos personajes, diluyendo la noción de protagonista en el nosotros, en el colectivo que debate y combate, reza y acciona, implora y lucha, lamenta y sufre las consecuencias de sus actos, emociones, sensaciones y pensamientos… y encarna a una familia que, cayendo desde el trono al abismo, llevó al límite las premisas de la convivencia humana.

Tebanas: un monólogo coral en que el exiliado rey de Tebas, su esposa/hermana, sus hijos e hijas, su sucesor Creonte, su adivino Tiresias, su alada pesadilla monstruosa y enigmática…van deshaciéndose y rehaciéndose en la piel de los siete intérpretes, que afrontan su desolador y revelador destino ante la mirada de los espectadores.