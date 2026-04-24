Taiwán protagoniza dos estrenos mundiales en el 20º aniversario del L.E.V. Festival 2026

viernes 24 de abril de 2026 , 10:00h

El Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España acompañará una vez más al LEV Festival de Gijón para celebrar su 20º aniversario con una programación especialmente destacada por estrenos internacionales, reafirmando así la colaboración institucional mantenida en varias ediciones.

En este contexto, dos proyectos procedentes de Taiwán con un despliegue escénico de gran envergadura desempeñarán un papel destacado en la programación especial del festival con dos actuaciones de los artistas MEUKO! MEUKO! & HSIANGFU CHEN y el colectivo NONTECH ambas presentaciones se llevarán a cabo en el Teatro de La Laboral, Gijón, Asturias.

Presentando una nueva generación de artistas taiwaneses, estas propuestas reflejan el ambiente artístico en plena transformación de Taipéi, una ciudad en plena transformación donde conviven desarrollos tecnológicos de gran nivel, creatividad artística y una sensibilidad contemporánea que impulsa proyectos innovadores.

La participación de estos creadores en el L.E.V. Festival subraya el dinamismo cultural de Taiwán y confirma la consolidación de una nueva generación de artistas que redefinen los conceptos de la creación en la era digital contemporánea, impulsando nuevas formas de expresión que dialogan con el futuro.

Sobre los artistas

MEUKO! MEUKO! & HSIANGFU CHEN — Dì Shàn — Estreno Mundial

La productora y artista de música experimental Meuko! Meuko! llega al L.E.V. con su primera colaboración transdisciplinar junto a la artista de instalaciones interactivas Hsiangfu Chen, actualmente residente en Berlín. Desde sus respectivas geografías, Taipéi y Berlín, ambas artistas tejen un diálogo que conecta a Europa y Asia a través de la experimentación sonora y visual.

Juntas presentan Dì Shàn, esta obra reinterpreta el diálogo en torno al presente, el pasado y el futuro dentro de las leyendas populares taiwanesas. Su propuesta fusiona lenguajes, territorios y sensibilidades, dando forma a un espectáculo audiovisual donde sonido, imagen e interacción se entrelazan en un mismo espacio. La obra se estrena mundialmente en el marco del 20º aniversario del festival.

NONTECH — Ignorance Online: ev0 — Estreno Mundial

El colectivo creativo taiwanés NONTECH, fundado por el artista multidisciplinar Yi Kuo, en colaboración con el colectivo XTRUX en la producción visual y escénica, presenta el estreno mundial de Ignorance Online: ev0, una experiencia de cine en vivo generada mediante motores de juego e inteligencia artificial.

La obra sumerge al público en un mundo virtual que recuerda los entornos de videojuegos en línea, donde los jugadores quedan atrapados en un ciclo interminable que define la existencia contemporánea. Esta narrativa, cercana tanto a jugadores como a espectadores curiosos por la cultura digital, imagina un enlace compartido entre humanos e inteligencias artificiales, cuestionando cómo habitamos y entendemos los mundos que creamos.

Sobre los 20 años de LEV Festival: Continuidad, comunidad global y creación digital.

Desde su fundación, el L.E.V. Festival se ha consolidado como un referente internacional en la creación audiovisual y digital contemporánea de España, Su trayectoria se ha desarrollado junto a una comunidad de artistas, investigadores, instituciones y público que trabaja desde el arte digital y las nuevas tecnologías para la creación y la experimentación artística.

En esta edición especial, el festival reafirma su compromiso con la experimentación, la investigación y la presentación de proyectos que requieren tiempo, acompañamiento y un contexto adecuado para desarrollarse. Bajo la dirección artística de Cristina de Silva y Nacho de la Vega, y desde la plataforma DATATRON, el 20.º aniversario se plantea como un punto de continuidad y proyección hacia los futuros posibles de la creación digital.

Programa Taiwán en L.E.V. Festival 2026

MEUKO! MEUKO! & HSIANGFU CHEN — Dì Shàn

Fecha: viernes, 1 de mayo

Hora: 01:50

Lugar: Teatro de La Laboral

NONTECH — Ignorance Online: ev0

Fecha: sábado 2 de mayo

Hora: 21:20

Lugar: Teatro de La Laboral