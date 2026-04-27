Islandia, Nueva Zelanda y Chile: tres destinos idóneos para viajar en autocaravana

lunes 27 de abril de 2026 , 10:30h

Viajar en autocaravana se ha consolidado como una de las formas más completas de explorar el mundo, combinando libertad, flexibilidad y contacto directo con la naturaleza. En este contexto, el portal de caravaning Autocaravanas y Campers (A&C) propone tres destinos internacionales imprescindibles para quienes buscan una experiencia inolvidable sobre ruedas: Islandia, Nueva Zelanda y Chile.

Estos itinerarios permiten descubrir algunos de los paisajes más impactantes del planeta, adaptando el ritmo de la ruta a cada viajero y disfrutando de rutas diseñadas específicamente para este tipo de turismo.

Islandia: naturaleza salvaje en estado puro

Islandia es uno de los destinos más espectaculares para recorrer en autocaravana gracias a su diversidad paisajística, compuesta por volcanes, glaciares, cascadas y playas de arena negra, entre otros.

Algunos de sus imprescindibles se encuentran el Círculo de Oro –con el Parque Nacional de Thingvellir, la cascada Gullfoss y el área geotérmica de Geysir–, la laguna glaciar Jökulsárlón y las cascadas del sur como Seljalandsfoss o Skógafoss. Además, viajar en autocaravana facilita el acceso a zonas remotas y la posibilidad de disfrutar de fenómenos naturales como las auroras boreales entre septiembre y mediados de abril.

A&C cuenta con programas como “Circuito guiado en autocaravana – junio”, “Islandia a medida en autocaravana” e “Islandia al completo en autocaravana.

Nueva Zelanda: el paraíso del caravaning

Nueva Zelanda es uno de los países mejor preparados del mundo para viajar en autocaravana, con infraestructuras adaptadas y una enorme variedad de paisajes.

En la Isla Norte, los viajeros pueden descubrir la cultura maorí en Rotorua, explorar las cuevas de Waitomo o visitar los escenarios de Hobbiton. En la Isla Sur, destacan enclaves como Milford Sound, los Alpes del Sur o los glaciares Franz Josef y Fox.

La combinación de naturaleza, aventura y facilidad para recorrer el país convierte a Nueva Zelanda en un destino ideal tanto para principiantes como para viajeros experimentados en autocaravana.

El país puede recorrerse con el programa “Tulani en las Antípodas en autocaravana”:

Chile: contrastes extremos de norte a sur

Por su parte, Chile ofrece una de las rutas más sorprendentes del mundo, gracias a su geografía única, que abarca desiertos, montañas, lagos y glaciares.

Desde el desierto de Atacama, el más árido del planeta, hasta la Patagonia chilena, con sus imponentes paisajes en Torres del Paine, el país permite diseñar un viaje lleno de contrastes. También destacan la región de los lagos, con volcanes y bosques, y la Carretera Austral, una de las rutas más escénicas para recorrer en autocaravana.