Mallorca reivindica sus oficios como expresión cultural

martes 28 de abril de 2026 , 09:00h

Los pueblos de la isla muestran cómo la artesanía y el oficio siguen definiendo una cultura que se construye desde la materia y el conocimiento.

En Mallorca, el arte no siempre se presenta como obra ni se concentra únicamente en espacios expositivos. En muchos de sus pueblos, adopta la forma de oficio: prácticas que transforman la materia con una intención estética, pero también funcional, y que han pasado de generación en generación. La artesanía, lejos de ser un vestigio, sigue actuando como una forma de creación arraigada al territorio, donde cada pieza —ya sea utilitaria o simbólica— refleja una manera de entender la cultura desde lo cotidiano.

Marratxí: el barro que da forma a la isla

La cerámica es uno de los lenguajes más reconocibles de Mallorca, y Marratxí su principal referente. Aquí, el barro se transforma en piezas que forman parte de la vida cotidiana, pero también en elementos tan singulares como los siurells, pequeñas figuras de arcilla pintadas de blanco, rojo y verde, que funcionan como silbatos y que se han convertido en uno de los símbolos más característicos de la cultura popular mallorquina. De hecho, en Marratxí también se puede hacer la Ruta del Barro, que permite conocer en profundidad todo lo relacionado con esta materia y el oficio a su alrededor.

Artà y Capdepera: la llata como herencia

En el nordeste de la isla, la llata —la técnica que articula el trenzado artesanal de hojas de palmito— sigue formando parte de lo más cotidiano, y es que esta técnica, está profundamente arraigada en Mallorca, ha estado históricamente vinculada a la vida rural y a la necesidad de crear objetos útiles a partir de los recursos del entorno. Cestos, capazos o sombreros – que se venden hoy en día en cualquier parte del destino- nacen de este proceso manual que requiere tiempo, precisión y conocimiento. Más allá del objeto, la llata representa un saber colectivo que aún hoy se transmite.

Pollença y Sóller: las telas de llengües, identidad textil

En el norte y la Serra de Tramuntana, Pollença y Sóller comparten una de las tradiciones textiles más emblemáticas de Mallorca: las telas de llengües. Este tejido, caracterizado por sus formas onduladas y colores vivos, se elabora mediante la técnica del ikat, un proceso artesanal que genera verdaderas obras de arte. Utilizadas tanto en el ámbito doméstico como decorativo, las llengües son un ejemplo de cómo el diseño, la funcionalidad y la tradición conviven en una misma pieza, manteniendo vivo un saber que forma parte del patrimonio cultural de la isla.

Inca: el cuero como identidad

Durante décadas, ha sido el epicentro del trabajo del cuero en Mallorca. Su tradición ligada a la piel ha dado lugar a una industria que ha sabido evolucionar sin perder su base artesanal. Zapatos, bolsos y otros artículos siguen siendo hoy reflejo de una cultura del oficio que forma parte de la identidad del municipio.

Más allá de cada pueblo, lo que emerge es una misma idea: en Mallorca, la cultura no es algo que se observa, sino algo que se vive. Una identidad que se construye desde el hacer, desde el conocimiento transmitido y desde el vínculo con el territorio. No solo a través de objetos, sino también de aquello que da forma al propio entorno: materiales como el marés, la piedra arenisca presente en la arquitectura tradicional de la isla, que evidencia cómo el paisaje se transforma en hábitat. Una forma de entender Mallorca que, sin necesidad de explicarse, sigue definiendo lo que es.