Soleá Morente, concierto y maestra de ceremonias en el Café La Palma

viernes 12 de junio de 2026 , 08:30h

El ciclo MADRID EN VIVO · 25 AÑOS desvela su próxima cita: el viernes 3 de julio, el escenario del Café La Palma se convertirá en un epicentro de la creación contemporánea gracias al programa Nuevos Territorios de Fundación SGAE.

Un concierto muy especial, en el que Soleá Morente, una de las artistas más inquietas del panorama actual, presentará su nuevo proyecto junto a Manuel Cabezalí y Nieves Lázaro.

«He escrito un nuevo disco que podría describir como muestra de agradecimiento al milagro de estar viva: poder contemplar, escuchar, ver, palpar, leer, saborear, amar, cantar, bailar, reír, llorar, pensar y escribir; atravesar los campos, sembrados a veces de trigo fértil y, otras, de flores salvajes, preciosas e inesperadas, nacidas precisamente en aquellos lugares donde jamás habría imaginado detenerme».

Además, continuando con la filosofía de Nuevos Territorios y alineados con el propio ADN de las salas, descubriremos de la mano de Soleá a los dos artistas que ha decidido apadrinar para esta ocasión: R.U.T y Popo Gabarre.

Soleá Morente, una nueva metamorfosis: un canto a la vida y el paraíso literario

Este concierto del viernes 3 de julio en el Café La Palma supondrá el bautismo de fuego para las nuevas e inéditas composiciones de Soleá Morente. Se trata de un compendio de temas tan puros y recientes cuya naturaleza es «tan recién nacida que aún no se deja nombrar», motivo por el cual se presentará de forma exclusiva ante el público sin un título definitivo.

Este nuevo proyecto nace como una mirada sincera hacia lo esencial y un agradecimiento explícito al universo.

A través de este repertorio, la artista traza un dibujo íntimo de la mujer en la que se va convirtiendo, nutriéndose de un fascinante universo de lecturas y referentes artísticos que bendicen su camino:

Virginia Woolf y Clarice Lispector: La primera ha sido su faro para aceptar los vientos contrarios en el alma, mientras que Lispector la inspiró a crear «Acto de iluminación», el tema que abrirá el disco.

La primera ha sido su faro para aceptar los vientos contrarios en el alma, mientras que Lispector la inspiró a crear «Acto de iluminación», el tema que abrirá el disco. Inspiración flamenca y femenina: La lírica y el arte de figuras como Gloria Fuertes, La Marelu, Lole Montoya, Anaïs Nin, Vivian Gornick y su propia madre.

La lírica y el arte de figuras como Gloria Fuertes, La Marelu, Lole Montoya, Anaïs Nin, Vivian Gornick y su propia madre. Raíces y vanguardia: Un crisol donde conviven el legado de Franco Battiato y Enrique Morente , junto a la contemporaneidad de David Bazán, Röyksopp y el cancionero popular de Rodríguez Marín.

Manuel Cabezalí y Nieves Lázaro, la tripulación de Soleá frente al vértigo del alma

Para dar vida a estas canciones en el Café La Palma, Soleá Morente se rodeará de una formación musical de gala que promete hacer de esta velada un hito irrepetible. Sobre el escenario estará acompañada por su admirado amigo Manuel Cabezalí, productor del disco junto a Víctor Cabezuelo, y Nieves Lázaro. La complicidad con Nieves Lázaro, compañera inseparable de aventuras artísticas y giras, ha sido el motor fundamental para que estos versos vieran la luz:

«Cuando, a veces, llegaba a casa y me encontraba desarmada ante estos versos, ella cogía el timón de este barquito inventado en mi mente y me ayudaba a encontrar la orilla. Así hemos venido hasta aquí: en esta especie de estado poético, cercano al vértigo del alma».

Apadrinando el talento: Nuevos Territorios en las salas de Madrid en Vivo

Fiel al espíritu del programa Nuevos Territorios de Fundación SGAE, que la invitó a programar el proyecto de creadores con los que deseara compartir cartel, Soleá Morente ejercerá de madrina de dos propuestas musicales que define como sublimes para este concierto de MADRID EN VIVO · 25 AÑOS:

R.U.T.: en palabras de la propia Soleá, es una artista poseedora de «una voz angelical que todo el mundo ha de escuchar». Cantante y compositora de corazón madrileño y vocación fronteriza que, apoyada en sus raíces en el jazz, transita con naturalidad entre la copla, el folclore español y latinoamericano y los códigos de la música urbana.

Popo Gabarre: es un polifacético artista, percusionista, cantaor y bailaor; criado en el entorno de la familia Morente-Carbonell.