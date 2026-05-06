Jerusalén se ilumina con un nuevo recorrido nocturno por su patrimonio histórico

miércoles 06 de mayo de 2026 , 10:00h

“¡Levántate y resplandece, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!” (Isaías 60:1). La luz de Jerusalén se eleva cuando cae la noche sobre sus murallas. Sus calles, monumentos y paisajes urbanos cobran vida en un espectáculo único que reinterpreta la historia milenaria de la ciudad bajo una nueva mirada de esperanza y renovación.

Este proyecto de iluminación de Jerusalén, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Turismo de Israel. Una iniciativa que redefine la forma de recorrer la ciudad al anochecer y que invita a descubrirla desde una perspectiva completamente nueva: más sensorial, más íntima y profundamente emocional.

A lo largo de la ciudad, 16 enclaves históricos y culturales forman parte de este recorrido nocturno que abarca desde las murallas de la Ciudad Vieja hasta el espectáculo láser “Hi Light JLM”, pasando por iconos como el Molino de Montefiore o la Iglesia de María Magdalena. Cada uno de ellos se ilumina no solo con luz, sino con relatos que reavivan siglos de memoria.

El Ministerio de Turismo de Israel ha invertido 9,6 millones de NIS en este proyecto a lo largo de varios años, con el objetivo de enriquecer la experiencia del visitante durante la noche y aportar una nueva dimensión visual y emocional a los grandes símbolos de la ciudad.

Una ciudad donde cada piedra cuenta una historia

Jerusalén no se contempla: se recorre, se escucha y se siente. Su trazado urbano es un mosaico de civilizaciones, creencias y épocas que conviven en un mismo espacio.

En el Complejo Ruso, la Catedral de la Santísima Trinidad (1872) emerge con su inconfundible cúpula verde y su estilo neobizantino, recordando la huella de las grandes peregrinaciones del siglo XIX. Muy cerca, el elegante Palacio Sergei (1889) evoca la presencia imperial rusa en la ciudad y hoy se reinventa como espacio cultural y hotel boutique.

A pocos minutos, la Torre de David, junto a la entrada de la Ciudad Vieja, se convierte en un gran narrador de la historia de Jerusalén. Sus muros, con más de 4.000 años de antigüedad, cobran vida al caer la noche con espectáculos de luz y sonido que envuelven al visitante.

El YMCA Internacional de Jerusalén (1933) aporta otra mirada: la de la convivencia. Su arquitectura monumental y sus espacios culturales reflejan el espíritu de encuentro entre religiones y culturas que define a la ciudad.

Luz sobre lo sagrado

Jerusalén es también un viaje espiritual. Entre sus colinas y miradores, la Iglesia de San Andrés, el Monasterio de San Salvador —sede de la Custodia de Tierra Santa— y la majestuosa Iglesia de María Magdalena, con sus cúpulas doradas brillando en la distancia, conforman un paisaje de profunda carga simbólica.

En el Monte de los Olivos, uno de los puntos más evocadores de la ciudad, se concentran algunos de los lugares más sobrecogedores del recorrido: la Tumba de Absalón, el complejo Augusta Victoria y el Hotel Seven Arches, desde donde Jerusalén se extiende como un mar de piedra iluminada.

Entre la arqueología y la Jerusalén contemporánea

El pasado más remoto de la ciudad se revela en el área de Ofel, clave para comprender los orígenes de Jerusalén. Muy cerca, la innovación tecnológica introduce una nueva forma de narrar la historia con el espectáculo multimedia “Hi Light JLM”, donde la luz se convierte en lenguaje.

La Jerusalén moderna también encuentra su espacio en lugares como el Molino de Montefiore (1857) o la Casa Rothschild – Complejo Batei Mahse, símbolos del desarrollo urbano fuera de las murallas y del inicio de una nueva era para la ciudad.

Una ciudad iluminada por su propia historia

Otros enclaves como la Iglesia de la Ascensión o la Iglesia del Redentor completan este itinerario nocturno que convierte Jerusalén en un museo al aire libre, vivo y en constante transformación.

Más allá de la iluminación, este proyecto revela una idea poderosa: en Jerusalén, la historia no pertenece al pasado. Se proyecta cada noche sobre sus piedras, invitando al viajero a caminar entre siglos, luces y silencios.

Jerusalén no solo se visita. Se contempla de nuevo, una y otra vez, cada vez que cae la noche.