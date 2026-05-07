Inauguran en Berlín una exposición sobre la historia democrática de Taiwán

jueves 07 de mayo de 2026 , 08:00h

La exposición «Ecos de la democracia en Taiwán» se lleva a cabo en Berlín del 6 al 16 de mayo y presenta la evolución de Taiwán hacia una sociedad democrática que valora los derechos humanos, informó el Ministerio de Cultura (MOC, siglas en inglés).



El MOC y la División Cultural de la Oficina de Representación de Taipéi en Alemania han colaborado para presentar proyecciones de películas, fotografías y seminarios. A Foggy Tale (Un cuento en la niebla), ganadora del premio Caballo de Oro 2025 a la mejor película de ficción sobre el período del Terror Blanco (1949-1992), forma parte del evento.



Otras películas incluyen Price of Democracy (El precio de la democracia), sobre los precursores de base de los movimientos democráticos; A Chip Odyssey (La odisea de un chip), sobre la historia del desarrollo de semiconductores en Taiwán; y Eyes on Democracy (Mirada a la democracia), que abarca momentos clave de la transición a la democracia entre los años de 1980 y 2000. Las películas presentan el progreso democrático y la transformación social desde diversas perspectivas, que van desde la participación ciudadana hasta la tecnología.



La exposición fotográfica presenta imágenes fijas de Eyes on Democracy, tomadas por fotoperiodistas como Hsieh San-tai y Pan Hsiao-hsia. Dichas imágenes muestran acciones realizadas en el camino hacia la democracia e incluyen trabajadores agrícolas, estudiantes y protestas callejeras.



Dos seminarios, “Taiwán en una crisis democrática global” el 9 de mayo y “De la dictadura a la memoria democrática” el 16 de mayo, ofrecen una perspectiva más profunda sobre el proceso democrático. El primero será impartido en línea por Chen Chun-hung, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Soochow; y el segundo por Markus Meckel, presidente del Consejo de la Fundación Federal para la Reevaluación de la Dictadura del SED, y se centra en cómo Alemania impulsó la justicia transicional.



Esta serie de eventos amplía la comprensión de la historia reciente de Taiwán para el público alemán, declaró la Oficina de Representación de Taipéi en Alemania.