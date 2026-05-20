Velvet Green invertirá dos millones en el bosque mediterráneo de San Roque Club

miércoles 20 de mayo de 2026 , 09:00h

Preservar y poner en valor el alcornoque, una de las especies más emblemáticas del bosque mediterráneo y especialmente vinculada al paisaje natural del Campo de Gibraltar, es uno de los principales objetivos de Velvet Green Residences, el nuevo residencial de 40 viviendas que Jamena Development impulsa en San Roque Club con una inversión superior a los 70 millones de euros.

El proyecto, que contempla más de 10.000 m2 de zonas verdes, destinará una inversión específica de 1.8 millones de euros al desarrollo de un paisajismo basado en la integración y protección de la vegetación existente en la parcela, donde actualmente conviven especies mediterráneas de gran valor ambiental y paisajístico como alcornoques, acebuches, lentiscos, jaras o palmitos.

El proyecto integrará y protegerá la vegetación existente actualmente en la parcela.

Diseñado por el estudio de arquitectura TOBAL, Velvet Green ha sido concebido para integrarse de forma natural en el paisaje de San Roque Club, adaptando tanto la implantación de las edificaciones como las futuras zonas ajardinadas a la masa vegetal existente.

El alcornoque como símbolo del paisaje mediterráneo

El alcornoque será uno de los grandes protagonistas del proyecto paisajístico de Velvet Green. Esta especie, característica del entorno de Los Alcornocales, uno de los mayores bosques de alcornoques de Europa, aportará identidad local, sombra natural y una integración mucho más armónica entre arquitectura y naturaleza.

José Andrés Mena, CEO de Jamena Construcciones, ha explicado que el respeto por la vegetación existente forma parte del proyecto desde sus primeras fases de planificación. “Velvet Green está pensado para un perfil de cliente que valora enormemente la naturaleza, la privacidad y la conexión con el entorno. Para nosotros era fundamental preservar especies tan representativas como el alcornoque o el acebuche, que forman parte de la identidad natural de San Roque Club y que aportarán un valor diferencial al proyecto. Cada árbol de la parcela será tratado con el máximo cuidado y el paisajismo se ha diseñado precisamente para integrarlo y ponerlo en valor”, ha indicado.

Un paisajismo mediterráneo, sostenible y adaptado al clima

De hecho, el proyecto paisajístico de Velvet Green se ha planteado desde criterios reales de sostenibilidad y adaptación al entorno climático del Campo de Gibraltar. “El diseño de las zonas verdes prioriza especies autóctonas o perfectamente adaptadas al clima mediterráneo, resistentes a la sequía, al viento y a las altas temperaturas estivales. Esto reduce las necesidades de mantenimiento y consumo hídrico y además garantiza una integración mucho más natural con el entorno”, ha indicado Alejandro Guerrero, ingeniero forestal y responsable de Integración Ambiental y Paisajística de Velvet Green.

Entre las especies seleccionadas para el futuro proyecto de paisajismo destacan alcornoques, acebuches, lentiscos, palmitos, lavandas, romeros, jaras, teucrium, westringias o gramíneas mediterráneas como el esparto, todas ellas habituales en el paisaje natural de la zona y especialmente adaptadas a las condiciones climáticas del sur peninsular.

El proyecto minimizará además las superficies de césped tradicional, priorizando soluciones de bajo mantenimiento y baja demanda hídrica. En las zonas donde sea necesario se utilizará césped de tipo Zoysia, una variedad caracterizada por su reducido consumo de agua y su escasa necesidad de tratamientos fitosanitarios.

Optimización del agua y fomento de la biodiversidad

El sistema de riego previsto para Velvet Green incorporará sectorización por necesidades hídricas, sensores climáticos y criterios de optimización del consumo de agua, mientras que el uso de acolchados minerales y orgánicos ayudará a conservar la humedad del terreno y reducir evaporaciones.

“Queremos desarrollar un paisaje elegante, mediterráneo y naturalizado, compatible con criterios reales de sostenibilidad y eficiencia. El objetivo no es únicamente crear jardines visualmente atractivos, sino espacios coherentes con el entorno y viables a largo plazo desde el punto de vista ambiental”, ha comentado Guerrero.

La selección vegetal favorecerá además la biodiversidad local y la presencia de polinizadores como abejas y mariposas, mediante la incorporación de especies mediterráneas melíferas de floración escalonada y evitando variedades invasivas o con requerimientos de tratamientos fitosanitarios.

Apuesta por proveedores locales y adaptación al entorno

Gran parte del suministro vegetal procederá de viveros locales y regionales especializados en especies mediterráneas adaptadas a la climatología del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol occidental. Según explica Jamena Development, esta decisión permitirá mejorar la aclimatación de las plantas, reducir riesgos de estrés hídrico y disminuir la huella ambiental derivada del transporte, además de contribuir a dinamizar la economía local y facilitar futuras labores de mantenimiento y reposición.

Un residencial integrado en uno de los enclaves más exclusivos del sur de Europa

Velvet Green contará con 40 viviendas de alta gama ubicadas en primera línea de golf dentro de San Roque Club, uno de los enclaves residenciales más exclusivos del entorno de Sotogrande. El proyecto incluirá amplias zonas comunes, piscinas exteriores e interiores, spa, gimnasio, espacios de coworking y jardines concebidos como una extensión natural del paisaje mediterráneo que rodea el residencial.

Con este planteamiento, Jamena Development refuerza su apuesta por desarrollos residenciales de alta calidad integrados en el entorno natural y alineados con un modelo de vivienda cada vez más vinculado a la sostenibilidad, la baja densidad urbanística y la conexión con la naturaleza.