Palma de Mallorca, uno de los mejores escenarios para ver el eclipse solar

viernes 20 de marzo de 2026 , 10:15h

El próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más importantes visibles desde España en más de un siglo, un eclipse solar total. Palma y toda su bahía se encuentran dentro de la franja de totalidad, lo que significa que, durante aproximadamente 1 minuto y 36 segundos, la luna se alineará con el sol, oscureciendo la ciudad y regalando un espectáculo que no se veía en el país desde 1905.

La combinación de la posición geográfica de Palma, su relación con el mar y sus miradores abiertos convierten la ciudad en un escenario privilegiado para disfrutar de este fenómeno astronómico. Además, el eclipse ocurrirá muy cerca del atardecer, con el sol sobre el Mediterráneo, algo que hará que sea especialmente impresionante.

Cuando llegue el momento de la totalidad, sucederán varias cosas muy llamativas, que podrán apreciarse de una manera singular desde la bahía de Palma:

El cielo se oscurece rápidamente, como si anocheciera de golpe.

Aparecen planetas y estrellas brillantes durante unos segundos.

Se puede ver la corona solar alrededor de la luna negra.

La temperatura puede descender ligeramente y el paisaje queda iluminado por una luz crepuscular.

Después de ese minuto y medio, el sol vuelve a aparecer de golpe en forma de “anillo de diamante”, uno de los momentos más impresionantes del fenómeno.

Razones por las que Palma es ideal para observar el eclipse

Una posición geográfica favorable: La ubicación de Palma en el Mediterráneo occidental permite disfrutar del eclipse con un horizonte muy abierto hacia el oeste, especialmente al atardecer. El eclipse ocurrirá cuando el sol esté cerca del horizonte, lo que permitirá captar fotografías espectaculares, observar el fenómeno durante más tiempo y un contraste visual muy fuerte.

Clima mediterráneo estable: Mallorca ofrece muchas horas de sol al año y cielos en general despejados, especialmente en verano y principios de otoño. Aunque siempre depende de las condiciones meteorológicas del día, la probabilidad de tener buena visibilidad suele ser mayor que en zonas más húmedas o montañosas de Europa.

Horizonte despejado: Uno de los grandes atractivos de la capital balear para observar fenómenos astronómicos es su horizonte marítimo completamente despejado. El mar Mediterráneo permite seguir el movimiento del sol sin obstáculos; incluso en las fases finales cuando se acerca al horizonte.

Lugares de Palma para disfrutarlo

Parc de la Mar y la Catedral: Probablemente el punto más icónico. Desde aquí se puede observar el eclipse este verano con la silueta de la catedral como telón de fondo, creando imágenes espectaculares. Cuenta con un ambiente único al atardecer y vistas directas sobre el mar.

Castillo de Bellver: Situado sobre una colina, es uno de los mejores miradores de Palma, con unas vistas panorámicas de toda la bahía; esto lo hace especialmente idóneo para disfrutar del eclipse con menos obstáculos visuales.

Paseo Marítimo: Con un ambiente relajado y acceso fácil desde el centro, el Paseo Marítimo es ideal para quienes prefieren observar el eclipse caminando junto al mar. La línea del puerto ofrece múltiples puntos donde sentarse o detenerse mientras el sol desciende sobre el Mediterráneo.

Playa de Can Pere Antoni: Esta playa urbana, situada muy cerca del centro, ofrece una de las vistas más despejadas del horizonte. Desde la arena se puede contemplar el eclipse sin obstáculos, con la silueta de Palma al fondo.