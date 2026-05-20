La ORCAM presentó su temporada 26/27 con grandes artistas internacionales

miércoles 20 de mayo de 2026 , 08:00h

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Fundación ORCAM) presentó su temporada 2026/2027, en la que la prestigiosa maestra Alondra de la Parra afronta su tercer año como directora titular y artística de la Orquesta de la Comunidad.

El acto ha tenido lugar en la sede de la Fundación ORCAM y ha contado con la participación de Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; María Antonia Rodríguez, directora gerente de la Fundación ORCAM; la propia maestra Alondra de la Parra, y Javier Carmena, director del Coro de la Comunidad de Madrid.

Durante el acto, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha puesto en valor la importancia de la ORCAM en la escena cultural de la Comunidad cultural: “solo en 2024 la ORCAM ofreció un total de 168 conciertos en 30 espacios diferentes, con presencia en emplazamientos icónicos como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, los Teatros del Canal o el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.”

Por su parte, María Antonia Rodríguez, gerente de la Fundación ORCAM, ha destacado la consolidación de la ORCAM como una “entidad musical de referencia en el panorama actual”: “la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid busca, a través de los múltiples proyectos que la convierten en una institución única, llevar la música a todos los sectores de la sociedad, siempre con la máxima calidad artística, y con la firme creencia del enorme y positivo poder transformador de la cultura.”

En palabras de Alondra de la Parra, directora titular y artística de la ORCAM, “cada temporada supone una oportunidad de renovar el compromiso con la excelencia artística, con la creación de experiencias significativas para el público y con la vocación social y cultural que define a la ORCAM”. De la Parra también ha explicado que la nueva programación “se articula en torno a grandes ideas profundamente humanas: la memoria, el destino, la espiritualidad, la identidad y la celebración de lo colectivo”.

Por su parte, Javier Carmena, director del Coro de la Comunidad de Madrid, ha comentado que la agrupación, con una amplia trayectoria de excelencia, vive un momento de madurez artística y reconocimiento. “La nueva temporada de Tiempo de Cámara refleja una línea de trabajo que busca seguir consolidando el prestigio del conjunto, reforzar su identidad artística y ampliar su proyección. Este nuevo ciclo de cinco conciertos combina grandes obras del repertorio coral con propuestas menos habituales, y busca a la vez seguir impulsando la evolución del Coro y ofrecer una experiencia capaz de sorprender, emocionar y conectar con el público.”

La nueva temporada de la ORCAM contará con 18 conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid, articulados en dos ciclos (13 en el Ciclo Sinfónico y 5 en el Ciclo Tiempo de Cámara), en lo que será una programación ambiciosa, contemporánea y abierta a nuevas miradas.

La temporada se estructurará en torno a grandes temas universales —memoria, identidad, espiritualidad, celebración colectiva— a través de compositores esenciales del repertorio clásico (Mahler, Beethoven, Brahms, Chaikovski, Bruckner, Debussy, Fauré), junto a voces relevantes de los siglos XX y XXI (Ortiz, Márquez, Revueltas, Simon, Bernstein, Bartók).

Uno de los ejes centrales de esta nueva temporada será el diálogo entre tradición y contemporaneidad, con especial atención a la creación actual y a los encargos internacionales, como el estreno absoluto de Der Sonnen Aufgang (La salida del sol), una relectura de las sinfonías de Brahms concebida por Guy Braunstein en homenaje a Claudio Abbado; o el estreno en España de La reina roja de Gabriela Ortiz, encargo de la Fundación ORCAM.

Además, la ORCAM reforzará su papel como vínculo entre territorios musicales a través de la presencia de autores hispanoamericanos como la propia Ortiz o el ya recurrente Arturo Márquez, Antonio Estévez, con el fin de seguir desarrollando diálogos entre tradiciones musicales compartidas, diversidad estética y circulación de repertorios a ambos lados del Atlántico.

UN CICLO PARA VIVIR LA MÚSICA JUNTO A GRANDES ARTISTAS INTERNACIONALES

El arranque de la temporada 26/27 tendrá lugar el 6 de octubre de 2026 con el concierto inaugural La creación de un todo, en el que la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, los Pequeños Cantores de la ORCAM y la mezzosoprano Jennifer Johnston, interpretarán la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler, bajo la batuta de Alondra de la Parra.

El 3 de noviembre las Coreografías sinfónicas serán las protagonistas de una cita musical con obras de Alberto Ginastera, Thomas Encho, Carlos Simon y Leonard Bernstein en el segundo concierto del Ciclo Sinfónico, que contará con el destacado bailarín Caleb Teicher, bajo la dirección de la maestra de la Parra. Por su parte, Amanecer en el recuerdo (24 de noviembre) estará dirigido por Guy Braunstein e incluirá las voces de Arantza Ezenarro, Silvia Tró Santafé, Filip Filipović y Marko Mimica. El 21 de diciembre, la ORCAM despedirá el año junto al maestro Iván López-Reynoso en Resonancias de Navidad, con un programa especial -dedicado a las fechas en las que se enmarca- que incluye piezas de Fauré, Honegger y Saint-Saëns.

En esta nueva temporada coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, la Orquesta de la Comunidad de Madrid y el pianista Jorge Luis Prats, bajo la batuta de Lina González-Granados, protagonizarán un programa de inspiraración nazarí con obras del famoso compositor gaditano y de Claude Debussy en Evocación (25 de enero). El Ciclo Sinfónico continuará en febrero con dos conciertos: Memoria de un mundo (15 de febrero) y Pasión y éxtasis (23 de febrero), que estarán dirigidos por Alondra de la Parra y Marc Minkowski, respectivamente, y en los que se podrán escuchar grandes sinfonías de Beethoven y Bruckner.

El 15 de marzo la ORCAM dará la bienvenida a la primavera con Duelo de sombras, una cita musical bajo la dirección del venezolano Diego Matheuz, que contará con las voces de Jorge Puerta y Gustavo Castillo para interpretar piezas de inspiración americana de Antonio Estévez y Béla Bartók. El maestro francés Jean-Claude Casadesus se pondrá al frente de la ORCAM en Arquitecturas del espíritu (12 de abril) y Alondra de la Parra regresará al podio en Amores imposibles (27 de abril) para dirigir a la ORCAM y al aclamado violinista Daniel Lozakovich.

Beethoven, Brahms y Chaikovski sonarán al ritmo de la batuta de Pablo González en Final del viaje (11 de mayo) con la Orquesta Sinfónica de Tenerife junto al Coro de la ORCAM; mientras que el 31 de mayo las protagonistas serán Gabriela Ortiz y su obra La reina roja -que se estrena en España en este concierto-, así como Silvestre Revueltas con La noche de los mayas y Arturo Márquez con el Concierto de otoño, interpretado por el trompetista referente a nivel mundial Pacho Flores.

El Ciclo Sinfónico finalizará el 29 de junio con Geometrías sonoras, en la que brasileño Eduardo Strausser dirigirá a la Orquesta de la Comunidad de Madrid, junto al violonchelista Narek Hakhnazaryan, a través de un programa dedicado a piezas de Igor Stravinsky, Edward Elgar y Dmitri Shostakóvich.

UN CORO RECONOCIDO POR SU EXCELENCIA Y VERSATILIDAD

El Coro de la Comunidad de Madrid protagonizará el Ciclo Tiempo de Cámara, que este año arrancará el 25 de octubre de 2026 en el Auditorio Nacional con Volver a creer. En el evento sonará el aplaudido Stabat Mater de Dvořák, bajo la batuta del maestro Javier Carmena. El 9 de diciembre Carmena volverá a ponerse al frente del Coro de la Comunidad con Esencias de Villancicos; el 5 de febrero la maestra Heide Müller dirigirá la tercera cita del ciclo con Música para la eternidad; y 25 de abril el maestro Marcel Ortega i Martí dirigirá el concierto Alrededor del 27, dedicado a Falla, Esplá, Rodrigo o Halffter entre otros. Finalmente, el alemán Florian Helgath pondrá el broche de oro al ciclo en Las tres B, un concierto con un programa dedicado a Beethoven, Brahms y Britten que tendrá lugar el 10 de junio.

El Coro de la Comunidad de Madrid también participará en siete de los conciertos del Ciclo Sinfónico de la ORCAM.