Los miserables y Rocío Molina, grandes triunfadores de la IV edición de los Premios Talía

miércoles 20 de mayo de 2026 , 08:15h

María Galiana ha recogido el premio Talía de Honor

«A María Galiana le gusta la vida. María Galiana es talento puro. María Galiana es generosa y le gusta cocinar. Consigue delicias en la cocina de la vida, y lo hace desde su identidad, desde su Sevilla, que la vio crecer y en la que empezó su trabajo de actriz. María tiene esa facilidad especial que derrocha para conectar con las gentes de verdad.

Para contarnos historias que ella cocina en el escenario, sin perder su esencia.

María Galiana nos regala el placer de verla en los teatros de España.

Por su compromiso en cada uno de los trabajos que aborda, por su valor para apoyar a esta frágil y dura profesión, por su arte que la convierte en una actriz única, respetada y admirada, La Academia de las Artes Escénicas de España ha decidido concederle el premio Talía de honor 2026.”

-Magüi Mira, Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España

La cuarta edición de los Premios Talía, los galardones que cada año entrega la Academia de las Artes Escénicas de España, ha tenido dos claros ganadores: el musical ‘Los miserables’ y el espectáculo de la bailaora y coreógrafa Rocío Molina ‘Calentamiento’.

El mago Jorge Blass y la actriz Carmen Conesa han sido los encargados de presentar la gala.

El evento ha tenido como hilo conductor el agua, atendiendo al lugar donde se ha celebrado, los Teatros del Canal de Madrid.

‘Los miserables’ ha hecho pleno al llevarse los cuatro galardones a los que estaba nominado (mejor espectáculo de teatro musical; Adrián Salzedo y Teresa Ferrer mejor actor y actriz de teatro musical y mejor dirección musical para Enric García); mientras que 'Wicked', el otro musical en liza y nominado a cuatro galardones se fue de vacío.

Y el segundo, Calentamiento, ha sido galardonado con tres Talía consecutivos a mejor intérprete femenina danza, mejor coreografía y mejor espectáculo de danza.

En su cuarta edición, la soprano zaragozana Ruth Iniesta ha recogido su segundo Talía como intérprete femenina por La traviata

Por primera vez en los Talía se ha dado un premio ex quo, en este caso a mejor iluminación que ha ido a parar a Pilar Valdevira por Fuenteovejuna y para Juanjo Llorens por Gospell.

Una gala en la que no ha faltado la música del piano de Jorge Bedoya y la gran voz del contratenor Christian Gill Borrelli.

Listado de ganadores en los Premios Talía 2026