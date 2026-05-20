Los miserables y Rocío Molina, grandes triunfadores de la IV edición de los Premios Talía

María Galiana ha recogido el premio Talía de Honor
«A María Galiana le gusta la vida. María Galiana es talento puro. María Galiana es generosa y le gusta cocinar. Consigue delicias en la cocina de la vida, y lo hace desde su identidad, desde su Sevilla, que la vio crecer y en la que empezó su trabajo de actriz. María tiene esa facilidad especial que derrocha para conectar con las gentes de verdad.
Para contarnos historias que ella cocina en el escenario, sin perder su esencia.
María Galiana nos regala el placer de verla en los teatros de España.
Por su compromiso en cada uno de los trabajos que aborda, por su valor para apoyar a esta frágil y dura profesión, por su arte que la convierte en una actriz única, respetada y admirada, La Academia de las Artes Escénicas de España ha decidido concederle el premio Talía de honor 2026.”
-Magüi Mira, Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España
La cuarta edición de los Premios Talía, los galardones que cada año entrega la Academia de las Artes Escénicas de España, ha tenido dos claros ganadores: el musical ‘Los miserables’ y el espectáculo de la bailaora y coreógrafa Rocío Molina ‘Calentamiento’.
El mago Jorge Blass y la actriz Carmen Conesa han sido los encargados de presentar la gala.
El evento ha tenido como hilo conductor el agua, atendiendo al lugar donde se ha celebrado, los Teatros del Canal de Madrid.
‘Los miserables’ ha hecho pleno al llevarse los cuatro galardones a los que estaba nominado (mejor espectáculo de teatro musical; Adrián Salzedo y Teresa Ferrer mejor actor y actriz de teatro musical y mejor dirección musical para Enric García); mientras que 'Wicked', el otro musical en liza y nominado a cuatro galardones se fue de vacío.
Y el segundo, Calentamiento, ha sido galardonado con tres Talía consecutivos a mejor intérprete femenina danza, mejor coreografía y mejor espectáculo de danza.
En su cuarta edición, la soprano zaragozana Ruth Iniesta ha recogido su segundo Talía como intérprete femenina por La traviata
Por primera vez en los Talía se ha dado un premio ex quo, en este caso a mejor iluminación que ha ido a parar a Pilar Valdevira por Fuenteovejuna y para Juanjo Llorens por Gospell.
Una gala en la que no ha faltado la música del piano de Jorge Bedoya y la gran voz del contratenor Christian Gill Borrelli.
Listado de ganadores en los Premios Talía 2026
- Mejor espectáculo de teatro de texto: Esencia, producción de Teatro Español y Entrecajas Producciones
- Mejor espectáculo de teatro musical: Los Miserables, de ATG Entertainment España
- Mejor espectáculo de danza: Calentamiento, de Centro Danza Matadero/El Mandaíto Producciones/Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée d´intérêt national art et création - Danse contemporaine/Festival de Danse Cannes-Côte d´Azur France, Chaillot Théâtre National de la Danse/Bayonne - Scène Nationale Sud Aquitain /Théâtre d´Orléans / Scène nationale
- Mejor espectáculo de circo: Empaque, de Chicharrón Circo Flamenco
- Mejor espectáculo de lírica: Yerma, producción de Auditorio de Tenerife, Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Belém, Brasil)
- Mejor espectáculo de Artes Escénicas de autoría hispana en Nueva York: Los soles truncos, de Repertorio Español
- Mejor actriz protagonista de teatro de texto: Nathalie Poza por Un tranvía llamado deseo'
- Mejor actor protagonista de teatro de texto: Ángel Ruiz por El rey de la farándula
- Mejor actriz de reparto de teatro de texto: Mamen García por Caperucita en Manhattan
- Mejor actor de reparto de teatro de texto: Luis Bermejo por Los yugoslavos
- Mejor dirección de escena: Juan Carlos Rubio por Música para Hitler
- Mejor autoría de teatro de texto: Ignacio García May por Esencia
- Mejor actriz de teatro musical: Teresa Ferrer por Los Miserables
- Mejor actor de teatro musical: Adrián Salzedo por Los Miserables
- Mejor dirección musical de teatro musical: Enric García por Los Miserables
- Mejor intérprete femenina de lírica: Ruth Iniesta por La Traviata
- Mejor intérprete masculino de lírica: Xabier Anduaga por La Sonnambula
- Mejor intérprete femenina de danza: Rocío Molina por Calentamiento
- Mejor intérprete masculino de danza: Israel Galván por El Dorado
- Mejor coreografía: Rocío Molina por Calentamiento
- Mejor escenografía: Blanca Añón por Orlando
- Mejor iluminación Ex quo: Juanjo Llorens por Godspell y Pilar Valdelvira por Fuenteovejuna
- Mejor vestuario: Ana Garay por Yerma
- Mejor música original: Tagore González por Memorias de Adriano
- Mejor labor de producción: Compañía Cuarta Pared
- Mejor labor de compañía: MalPelo Danza
- Estudios y divulgación en las artes escénicas: Revista Don Galán-CDAEM Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música.