miércoles 20 de mayo de 2026 , 08:30h

OPPO, en colaboración con Discovery, ha lanzado la tercera edición de su iniciativa global Culture in a Shot.

La edición de 2026 presenta como novedad destacada en este tercer año de colaboración el Filmmaker Accelerator Program, diseñado para empoderar a creadores globales.

Bajo el lema "Conoce la cultura de nuevo, crea tu momento", la iniciativa sigue evolucionando como una plataforma global que explora cómo evoluciona y se vive la cultura en el mundo actual.

«La cultura no es solo algo que heredamos — es algo que moldeamos activamente a través de cómo vivimos, conectamos y nos expresamos», dijo Ling Liu, CMO de OPPO en el extranjero. «Con Culture in a Shot nuestro objetivo es presentar la cultura como una presencia viva y en evolución, y permitir que más personas se involucren con ella a su manera».

Desde capturar la cultura hasta facilitar la expresión artística

Basándose en los temas anteriores Retratos del Legado y Celebra el Momento, el tema de la edición 2026 "Conoce la cultura de nuevo, crea tu momento" se orienta hacia la cultura como una experiencia viva y en evolución moldeada a través de momentos cotidianos de conexión, creatividad y expresión.

En un mundo cada vez más conectado, la cultura ya no se define únicamente por la herencia histórica o la geografía. A través del vídeo de formato corto, la moda, la comida y las interacciones cotidianas, una nueva generación está redefiniendo cómo se expresa la cultura, no solo preservándola, sino remodelándola activamente a través de la participación.

En lugar de documentar simplemente la tradición, los creadores actuales interactúan con la cultura en tiempo real interpretándola, remodelándola y compartiendo desde sus propias perspectivas. Este cambio está haciendo que la narración cultural sea más inmediata, diversa y accesible que nunca.

Filmmaker Accelerator: Ampliando caminos para nuevas generaciones de creadores

En el centro de la iniciativa Culture in a Shot de este año está el recién lanzado Filmmaker Accelerator Program, diseñado para apoyar a nuevas generaciones de creadores de todo el mundo en el desarrollo de historias inspiradas culturalmente con expresión cinematográfica.

Lanzado conjuntamente por OPPO y Discovery, el programa ofrece a los creadores una mentoría personalizada de principio a fin en narración, rodaje y postproducción. Junto con la mentoría de profesionales del sector, los participantes también reciben apoyo con subvenciones y los últimos dispositivos móviles de OPPO para hacer realidad sus visiones creativas.

Las obras resultantes se presentarán como parte del proyecto Culture in a Shot y se compartirán en toda la web de colaboración OPPO x Discovery, ofreciendo a los creadores una mayor visibilidad.

Los creadores que participen en la categoría Super Video de los OPPO Photography Awards 2026 tendrán la oportunidad de ser invitados a unirse al Filmmaker Accelerator Program.

A través de estos esfuerzos, OPPO y Discovery pretenden empoderar a los creadores para que documenten y compartan sus historias culturales únicas, celebrando la diversidad cultural.

Llevar historias culturales a una audiencia global

Junto al Filmmaker Accelerator, Culture in a Shot continúa su viaje global de exploración cultural. En 2026, OPPO y Discovery han colaborado en nuevos contenidos que comenzan en Singapur, explorando C ómo la cocina Peranakan se reinterpreta continuamente en la vida contemporánea.

La iniciativa también se extiende a través del OPPO Culture Challenge, que invita a usuarios de todo el mundo a participar capturando momentos culturales inspirados en festivales locales y experiencias cotidianas en TikTok usando el hashtag #OPPOCultureChallenge. A través de estos formatos diversos, el programa fomenta una mayor participación y acerca expresiones culturales diversas a públicos más amplios.

Con presencia en más de 90 países y regiones, la cultura se ha convertido en una parte integral de la identidad global de OPPO. A travésde Culture in a Shot, OPPO y Discovery presentan la cultura como una presencia viva y en evolución — moldeada por la participación, la creatividad y la conexión. Al transformar la pasión creativa en narrativas impactantes, la iniciativa también busca amplificar las identidades locales en un escenario global. A medida que más personas se involucran con la cultura a su manera, la reconocen, y hacen que su momento forme parte de su historia en evolución.