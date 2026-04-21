Pablo Agustín llega al Teatro La Latina Criado por Lobos
martes 21 de abril de 2026, 09:15h

“Somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello”.

El próximo lunes 4 de mayo a las 20:00 horas, el cómico Pablo Agustín subirá al escenario del Teatro La Latina para presentar su monólogo “Criado por Lobos”, una propuesta que combina humor, crudeza y reflexión personal.

El youtuber argentino Pablo Agustín (Buenos Aires, 1990), conocido por sus vídeos y su canal “Bajo Ningún Término”, propone en “Criado por Lobos” un monólogo donde cuenta su particular historia, infancia y traumas de manera sarcástica, humorística y sanadora.

En esta obra, Pablo Agustín invita al público a sumergirse en una historia profundamente íntima, donde la risa se convierte en herramienta de sanación. A través de un relato sarcástico y honesto, el protagonista repasa su infancia, sus traumas y el camino emocional recorrido para transformarlos en comedia. Como eje central de la obra, resuena la frase: “Somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello”.

Con una duración de 70 minutos, el espectáculo propone una experiencia que oscila entre la carcajada y la introspección, demostrando que reírse de la propia desgracia puede ser, en sí mismo, un acto liberador.

