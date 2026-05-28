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TURISMO NACIONAL
Las fiestas tradicionales locales ponen en valor del patrimonio etnográfico gallego
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Las fiestas tradicionales locales ponen en valor del patrimonio etnográfico gallego

jueves 28 de mayo de 2026, 09:30h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó en la Romería Etnográfica de Raigame, declarada fiesta de Interés Turístico de Galicia desde 2012, que en 2026 alcanza su 23.ª edición.

Xosé Merelles recordó el apoyo de la Xunta a las fiestas locales, que “constituyen un elemento clave en la elaboración de una programación turística variada y diversa”.

Además, según recordó el director de Turismo, las celebraciones de este tipo “contribuyen de forma decisiva a implicar a la población en la planificación y gestión y, así, a mejorar la gobernanza del destino y diversificar la economía de la zona”.

Xosé Merelles puso en valor el papel de la Romería Etnográfica de Raigame en la continuidad de tradiciones y en la visibilización del propio patrimonio etnográfico, histórico y cultural.

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