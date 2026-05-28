Galicia cierra su participación en la mayor feria europea aeroportuaria Routes Europe 2026

jueves 28 de mayo de 2026 , 10:00h

La directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita, participó en el encuentro profesional Routes Europe del sector aeroportuario que se celebra en la ciudad italiana de Rimini. Allí, Carmen Pita mantuvo encuentros con las principales compañías aéreas, entre ellas Vueling, EasyJet o Volotea, con el fin de promocionar el destino Galicia, abrir nuevas rutas, reforzar las conexiones aéreas y la cooperación entre Galicia y operadores aéreos.

Entre las entrevistas están las realizadas con compañías como Vueling, Binter, Finnair, EasyJet, ITA Airways, Eurowings, Volotea, Brussels, Fly4, WizzAir, KLM y Eurowings, entre otros contactos mantenidos en las tres jornadas de la feria profesional. En los encuentros, la directora de Promoción pudo constatar el interés mostrado por las distintas empresas por este destino que el pasado año recibió la visita de 8,8 millones de turistas, de los cuales el 30 % fue de origen internacional.

Carmen Pita participó en esta cita internacional del sector aeroportuario en el marco del Plan de Promoción Turística de la Xunta de Galicia de este año 2026 en el que invierte 13 millones de euros. También, como representante de Turismo de Galicia que a su vez forma parte del Comité de Coordinación Aeroportuaria que lleva meses trabajando en la mejora de las opciones de rutas aéreas para los aeropuertos gallegos.

La feria Routes Europe 2026 se celebró en Rimini, siendo uno de los principales encuentros europeos del sector de la aviación y de la conectividad aérea. El evento reúne a más de 1.200 delegados, entre compañías aéreas, aeropuertos, instituciones turísticas y empresas vinculadas al transporte aéreo, con la participación de más de 120 aerolíneas internacionales. Además de las reuniones comerciales, el programa incluye conferencias sobre tendencias del mercado, sostenibilidad, innovación y planificación de rutas aéreas