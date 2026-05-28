Taiwán celebra el Orgullo 2026 trayendo a Madrid su cine queer más contemporáneo

jueves 28 de mayo de 2026 , 08:30h

El Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, en colaboración con la Fundación Triángulo y el festival internacional de cine de Madrid QueerCineMad, presentan la muestra “Taiwán con Orgullo: Cine queer taiwanés actual”, un ciclo que celebra la diversidad, la creación contemporánea y el compromiso institucional con los derechos LGBTIQ+ a través del cine. Este proyecto forma parte de las actividades del Año Cultural de Taiwán en Europa.

En el marco de las celebraciones del Orgullo 2026, esta edición se integra dentro del Cinema Pride, una iniciativa que refuerza la presencia del cine queer taiwanés en España y consolida un espacio de encuentro, reflexión y acceso cultural para toda la ciudadanía.

La programación reúne estrenos internacionales, documentales contemporáneos y una selección de cortometrajes recientes que han marcado la escena queer de Taiwán.

Del 1 al 5 de junio, Madrid acogerá un programa que trasciende la exhibición cinematográfica para proponer un diálogo inédito entre las nuevas narrativas visuales de la isla y la literatura queer. El ciclo contará con la presencia de dos figuras destacadas que viajarán desde Taiwán para compartir con el público.

Sobre los invitados:

Tang-Mo Tan, crítico de cine. Tang-Mo Tan es máster en Teatro por la Universidad Nacional de Taiwán y una de las figuras más singulares de la crítica cinematográfica contemporánea en la isla. Su mirada, siempre atenta a las tensiones entre estética, narrativa y cultura popular, ha encontrado espacio en publicaciones como Fa Film Appreciation, Screen Weekly y otros medios especializados, donde analiza desde el cine de autor hasta los fenómenos del terror y el entretenimiento masivo. Su escritura, cercana y aguda, lo ha convertido en un referente para lectores que buscan entender el cine no solo como arte, sino como experiencia compartida.

Ta-Wei Chi, escritor. Ta-Wei Chi es profesor asociado en el Instituto de Literatura Taiwanesa de la Universidad Nacional Chengchi, donde se ha consolidado como una de las voces más influyentes en los estudios queer de Asia. Su trabajo académico ha contribuido decisivamente a visibilizar y analizar las narrativas LGBTIQ+ en el ámbito literario de Taiwán y en el extranjero. Además de su labor investigadora, Chi es también novelista. Su obra Membranas, una pieza visionaria de la ciencia ficción queer, ha sido traducida a más de once idiomas y ha viajado por algunas de las ferias del libro más importantes del mundo, como Madrid, Lisboa, Praga y Copenhague, entre otras. Su presencia internacional ha convertido a Chi en un referente de la literatura taiwanesa contemporánea, capaz de tender puentes entre la crítica académica, la relación con el cine y los debates culturales internacionales.

Ambos participarán en presentaciones, coloquios y actividades públicas. Además Ta-Wei Chi impartirá en la Escuela Universitaria de Artes TAI la conferencia “Literatura Queer Taiwanesa y Cine Europeo”, donde analizará la influencia del cine europeo incluyendo obras de Visconti, alusiones al cine griego y ruso en la identidad literaria taiwanesa de los años 90.

Sedes y programación.

El ciclo se presentará en su primera etapa en la ciudad de Madrid en espacios tan emblemáticos como Cineteca Matadero, Proyecto Chueco, Ateneo La Maliciosa y TAI, reuniendo una constelación de obras que exploran identidad y memoria desde la sensibilidad del cine queer taiwanés contemporáneo. La programación incluye tres sesiones dedicadas al cine taiwanés actual dentro del Cinema Pride:

Second Round, de Kuan Chun Chen

Blind Love, de Julian Chou

See You, de Han Ting Yu

A ellas se suma una sesión de cortometrajes con títulos como Mrs. Catfish, The Fishbowl Girl, DAMP, Big Fairy y Somewhere in Time, piezas esenciales para comprender las vidas queer taiwanesas contemporáneas y que han pasado por festivales como QueerCineMad.

Estas obras funcionan como un poema colectivo sobre la intimidad, la memoria y la búsqueda de identidad, mostrando la extraordinaria vitalidad del cine taiwanés actual.

Asimismo la conferencia Literatura Queer Taiwanesa y Cine Europeo, impartida por el escritor y catedrático Ta-Wei Chi, complementará la programación con una perspectiva académica y cultural imprescindible.

Sinopsis: ¿Por qué la literatura queer taiwanesa surgió ya a comienzos de la Guerra Fría? Además del esfuerzo y la iniciativa de los propios escritores taiwaneses, también desempeñó un papel importante la influencia de la cultura occidental. En una época en la que los taiwaneses tenían un acceso limitado a viajar a países occidentales, el cine europeo se convirtió en una ventana que les permitió imaginar la vida de las minorías sexuales. Desde las primeras novelas de Hsien-Yung Pai hasta “Apuntes de un hombre desolado” de Tien-Wen Chu, escritores de distintas generaciones se inspiraron en la película italiana de 1971 “Muerte en Venecia”. Asimismo, obras como “Apuntes de un cocodrilo” y “Testamento de Montmartre” “de Miao-Jin Qiu, así como “Membranas” de Ta-Wei Chi contienen numerosas referencias al cine español, griego y ruso, reflejando las características de la literatura queer de la década de 1990. Esta charla tiene como objetivo analizar en profundidad la conexión entre el cine europeo y la literatura queer taiwanesa.

PROGRAMACIÓN Madrid

Taiwán con Orgullo : Cine queer taiwanés actual

1 de junio - Librería Ateneo La Maliciosa

17:30 / Preinauguración - Sesión de cortometrajes

Presentación a cargo del crítico taiwanés Tang Mo Tan y coloquio posterior

19:00 h – Conferencia: “Literatura Queer Taiwanesa y Cine Europeo”

Impartida por el escritor Ta Wei Chi y firma de libros posterior

2 de junio - Cineteca Matadero (Sala Plató)

20:30 h - Acto de inauguración

Presentación sobre el cine queer de Taiwán a cargo de Tang Mo Tan

Proyección: Second Round VOSE. Coloquio posterior con Tang Mo Tan

3 de junio — Cineteca Matadero (Sala Plató)

18:00 h — Presentación de película a cargo de Tang Mo Tan

Proyección: Blind Love (125’) VOSE

4 de junio - Escuela Universitaria de Artes TAI

16:00 h - Charla · “Literatura Queer Taiwanesa y Cine Europeo”

Impartida por Ta Wei Chi

4 de junio — Cineteca Matadero (Sala Plató)

20:30 h — Presentación de película a cargo de Tang Mo Tan Coloquio posterior

Proyección: See You (108’) VOSE

5 de junio — Proyecto Chueco

19:00 h — Presentación de cortometrajes a cargo de Tang Mo Tan Coloquio posterior

Sesión de cortometrajes VOSE

Un ciclo con recorrido nacional

Tras su paso por Madrid la muestra Taiwán con Orgullo: Cine queer taiwanés actual viajará a otras ciudades de España:

Cádiz en colaboración con el festival AndaLesGai (junio 2026)

San Sebastián, en el marco del Premio Sebastiane de GEHITU (octubre 2026)

Este recorrido refuerza el compromiso de Taiwán con el intercambio cultural y la visibilidad de las narrativas LGBTIQ+ en España.

Trayectoria y compromiso:

Esta iniciativa continúa la línea de colaboración cultural iniciada con la Fundación Triángulo con el ciclo “Abriendo Caminos de Libertad” (2024-2025), que ha llevado el cine queer taiwanés a ciudades como Madrid, Sevilla, Bilbao, Valladolid y Zaragoza. Con Taiwán con Orgullo 2026, el Ministerio de Cultura de Taiwán consolida su apuesta por promover obras que amplían el imaginario colectivo, fortaleciendo la representación LGBTIQ+ y celebrando la diversidad como un valor esencial para la vida cultural tanto en Taiwán como en España.