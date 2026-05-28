Bewis de la Rosa presenta su MANOJO DE FLORES, una colaboración muy especial con Rozalén

jueves 28 de mayo de 2026 , 09:15h

MANOJO DE FLORES es el tercer adelanto de su segundo álbum EL HOGAR EN LA LINDE.

La muerte se abre paso en este rezo cantado, tomando como punto de partida una oración religiosa que su abuela Ángeles le acercaba en vida y que Bewis de la Rosa transforma lírica y musicalmente con gusto de la mano de Rozalén en un canto que nos abre en canal desde la nostalgia. La repetición, el rezo, el llanto, las flores, nos acercan a ese limbo entre los que ya no están y las que quedamos en este lado, encendiendo velas o buscando entre las esquinas de nuestros patios interiores a quienes los habitaron antes que nosotras.

Manojo de flores es el tercer single de adelanto de su nuevo álbum El hogar en la linde, la primera colaboración desvelada de este esperado álbum de Rap Rural, ha aunado la sensibilidad de dos artistas manchegas, con estilos diferentes, pero con un mismo punto en común en su música: conectar con sus letras con lo más profundo y sensible desde lo cotidiano.

En Manojo de flores, el redoble de la caja y las percusiones nos hacen viajar directamente a una marcha, casi fúnebre, que convive con los sintetizadores que airean la densidad de las palabras, cargadas de peso emocional. El violín de Esther Sánchez (Collado) siembra la atmósfera de nostalgia, completando el sentido de la canción. Una vez más, Bewis de la Rosa nos muestra una faceta experimental en este nuevo álbum, donde su voz melódica lidera con mayor peso y donde empasta sinérgicamente con la voz de Rozalén.

Con el lanzamiento de Manojo de flores se sortea el nuevo álbum de Bewis la Rosa entre aquellos que pre-guarden la canción. Esta acción actúa como apertura de la pre-venta del álbum físico, que como no podía ser de otro modo, tiene relación con la motivación de las canciones. Después de su primer álbum donde nos presentaba un artefacto ingenioso al que bautizó “no-vinilo-tomatera”, donde encontrábamos un formato de trampantojo, y donde tendría que ir el disco físico aparecía un papel con semillas de tomate.

En esta ocasión el álbum El hogar en la linde está recogido en una bolsa de pan, una panera cosida por las mujeres de su pueblo, un artilugio casero que nos recuerda que no debemos dejar de ir a comprar el pan a la tienda de abajo de casa. Por el momento, se podrá conseguir en la web a partir del 1 de junio y en los conciertos, y aquellos que lo adquieran tendrán la ventaja de escuchar cada puerta número 26 un poquito antes de que salgan las canciones en plataformas.