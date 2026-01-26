Piaf! The Show celebra en España el 110 aniversario de Édith Piaf

lunes 26 de enero de 2026 , 08:15h

Del 18 al 23 de marzo de 2026 el aplaudido espectáculo visitará A Coruña, Vigo, Gijón, San Sebastián, Zaragoza y Madrid.

Del 18 al 23 de marzo de 2026 llega a España Piaf! The Show, el espectáculo que celebra el 110 aniversario de la icónica cantante francesa Édith Piaf.

El show se estrenará en A Coruña (Teatro Colón, 18 de marzo) y después continuará de gira por Vigo (Teatro Afundación, 19 de marzo), Gijón (Teatro Jovellanos, 20 de marzo), San Sebastián (Teatro Victoria Eugenia, 21 de marzo), Zaragoza (Teatro Principal, 22 de marzo) y Madrid (Teatro La Latina, 23 de marzo).

Piaf! The Show es el mayor éxito francés en torno a la historia de Édith Piaf, una leyenda de la cultura, famosa por canciones universales como La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l'amour o La Foule.

Considerado como “el más homenaje jamás producido sobre la carrera de Edith Piaf”, el montaje está dirigido por Gil Marsalla e interpretado por Nathalie Lermitte, cantante francesa que ha logrado cautivar a público de todo el mundo con su forma de capturar el espíritu y arte de Piaf. Durante el espectáculo, además, Nathalie está acompañada por cuatro músicos extraordinarios: un pianista, un acordeonista, batería y percusionista, y un contrabajista.



El show, que acumula más de 1.000 representaciones en más de 50 países y un millón de espectadores, es una ocasión única para sumergirse en el emocionante universo de Piaf, viajar a través de la música y una escenografía excepcional, y ‘teletransportarse’ tanto a las bohemias calles de Montmartre como a la célebre Sala Olympia del París de mediados del siglo XX.



Entre otras cosas, la crítica ha dicho que “Nathalie Lermitte captura de forma impresionante el alma y el timbre de Piat” (Le Parisien) o que el espectáculo es “¡Dramático, ingenioso, cálido, auténtico y absolutamente fantástico!” (The New York Times).

Sobre Édith Piaf

Édith Piaf nació en 1915 en París y dejó una huella imborrable en la música mundial. Con su incomparable voz y emotivas interpretaciones, se convirtió en un icono de la chanson francesa, creando himnos que siguen tocando el corazón de generaciones: La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l'amour y La Foule.

A lo largo de su carrera, Piaf no solo cautivó al mundo con su talento único, sino que también inspiró a grandes compositores y artistas como Yves Montand, Charles Aznavour y Les Compagnons de la Chanson, a quienes guió como mentora. A pesar de su fama internacional, su vida estuvo marcada por luchas personales y problemas de salud que truncaron su carrera a los 47 años.

Sobre Nathalie Lermitte

La música es una verdadera pasión para Nathalie Lermitte. A los seis años, se unió al grupo de rock de su padre, dando sus primeros pasos en el ámbito artístico. Con solo 18 años, lanzó su primer disco, que arrasó con más de 400.000 copias vendidas.

A lo largo de su carrera, Nathalie ha dejado su huella en la música, con temas para series de televisión y programas de animación. En 1989, hizo su gran entrada en el teatro musical con el icónico Starmania, donde interpretó a Cristal durante tres años en el Teatro Marigny de París, y en una gira internacional que la llevó hasta Moscú y San Petersburgo. Este fue solo el comienzo de una carrera llena de papeles inolvidables en diversos musicales, en los que ha interpretado a menudo a Édith Piaf.