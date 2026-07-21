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Taiwán establecerá una nueva oficina de representación en Estados Unidos
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Taiwán establecerá una nueva oficina de representación en Estados Unidos

martes 21 de julio de 2026, 09:00h

Taiwán abrirá una misión económica y cultural en Phoenix, Arizona, para fomentar la inversión bilateral entre Taiwán y Estados Unidos en educación, economía, cadenas de suministro, tecnología y comercio, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés).

De acuerdo con el MOFA, Phoenix se ha convertido en un importante centro tecnológico estratégico, gracias a la expansión de las inversiones de empresas taiwanesas de semiconductores y sectores afines en la zona. Dicha área es una base clave para que Taiwán y Estados Unidos construyan una cadena de suministro tecnológico fiable y resiliente, señaló el ministerio.

La decisión se tomó como resultado de la creciente cooperación en la industria de alta tecnología entre Taiwán y Estados Unidos, el aumento en la cantidad de empresarios y expatriados taiwaneses en Arizona y la región circundante; así como la creciente interacción entre Taiwán y los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos, indicó el MOFA.

El ministerio añadió que la oficina fortalecerá los lazos entre Taiwán y los gobiernos de Arizona y Phoenix, permitirá una respuesta oportuna a las necesidades de inversión y operaciones, y fomentará la cooperación en áreas como la cultura, la educación, los intercambios interpersonales, las cadenas de suministro, la tecnología y el comercio.

Una vez establecida, la oficina de Phoenix se convertirá en la decimocuarta oficina de representación de Taiwán en Estados Unidos, sumándose a las de Washington D.C., Nueva York, Boston, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Seattle, Houston, Chicago, Honolulu, Denver, Miami y Guam.

El MOFA continuará trabajando estrechamente con sus oficinas de representación económica y cultural de Taipéi en todo Estados Unidos con el propósito de impulsar alianzas mutuamente beneficiosas y fortalecer los intercambios y la cooperación industrial con los gobiernos locales, afirmó el ministerio.

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