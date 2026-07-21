Otoño en CentroCentro

martes 21 de julio de 2026 , 08:45h

Siete exposiciones, intervenciones site specific, música y microescena protagonizan la programación

CentroCentro prepara para el último trimestre del año una programación multidisciplinar compuesta por siete nuevas exposiciones protagonizadas por artistas en activo de distintas generaciones, además de un programa de actividades, talleres, música y microescena.

El 7 de octubre se inaugurará "Cruz Novillo", una exposición dedicada a José María Cruz Novillo (1936-2026), concebida junto al artista un año antes de su fallecimiento. Comisariada por Pepe Cruz Novillo Jr. y Elena Fernández, la muestra propone un recorrido por casi siete décadas de una práctica que desdibujó las fronteras entre el diseño gráfico y las artes plásticas. La exposición, que podrá visitarse hasta el 24 de enero de 2027, reúne obras realizadas entre 1965 y 2025 y reivindica a Cruz Novillo como artista, más allá de su reconocida trayectoria como diseñador y pionero de la identidad visual en España.

A continuación, el 21 de octubre, CentroCentro inaugurará los cuatro nuevos proyectos de la planta 3, dedicada a exposiciones que presentan tanto trayectorias de media carrera como el trabajo de artistas emergentes. La exposición más amplia será "Juana González. Indómita pintura", primera exposición institucional en Madrid de Juana González (Puertollano, Ciudad Real, 1972), comisariada por Fernando Castro Flórez. La muestra incluirá pinturas de gran formato que se expanden más allá del lienzo e incorporará por primera vez piezas escultórico-instalativas complejas, que dialogan entre sí y con la arquitectura del espacio. El recorrido sumergirá al visitante en el universo barroco y postsurrealista de la artista, en el que conviven dos fuerzas: la dimensión formal y la narrativa. Estará en CentroCentro hasta el 18 de abril de 2027.

A su vez, se presentará la exposición "El instante es semilla viva", una muestra colectiva comisariada por María García Marqués que reúne obras site specific de ocho artistas emergentes que desarrollan su práctica principalmente en Madrid. Incluye piezas de escultura, pintura e instalación efímera que plantean reflexiones sobre la práctica artística como un estado en tránsito, indeterminado y latente. Participan: Adela Angulo (Madrid, 1999), Natalia Cardoso García (Málaga, 1992), José Casas (Girona, 1995), Livia Daniel (Alicante, 1989), Julieta Hsiung (Suzhou, China, 1997), Rubén Ojeda Guzmán (Oaxaca, 1991),Maya Pita-Romero (Madrid, 1999) y Pablo Quesada (Valencia, 2001).

La planta 3 acogerá también desde ese día dos nuevos proyectos que se sumergen en la intrahistoria de los artistas visuales de Madrid: "Me das tus manos. Archivo de mujeres creadoras", un proyecto escultórico y de investigación artística de Elena Jiménez (Alicante, 1965), que reúne las huellas de mujeres artistas y creadoras contemporáneas a partir de moldes en escayola realizados sobre sus manos; y "Colección particular", de Teresa Moro (Madrid, 1970), una exploración personal de sus encuentros con artistas de Madrid a través de los objetos, espacios y relatos surgidos en sus estudios.

En noviembre, CentroCentro presentará "Sobre/salto", la primera exposición monográfica institucional en Madrid dedicada a Laura Lio (Buenos Aires, 1967), que estará comisariada por Nerea Ubieto. Podrá verse del 12 de noviembre al 14 de marzo de 2027. La muestra propone una reflexión sobre las múltiples formas de correspondencia: entre lo postal y lo digital, entre humanos y otras especies, entre palabra e imagen, entre memoria y territorio. Reuniendo obras realizadas desde 2010 hasta la actualidad junto a nuevas producciones concebidas específicamente para CentroCentro, la exposición despliega un recorrido en torno al desplazamiento de la mirada antropocéntrica, la potencia poética del lenguaje y los sobresaltos de nuestro tiempo. El proyecto se articula mediante una gran instalación site specific, seis pliegos de mail art, collages, décollages, libros de artista, dibujos, obra gráfica y la proyección Hacer la calle. Lo digo con un cartel, dedicada a su producción de carteles tipográficos, monotipos y fotografías.

Por último, el año cerrará con la presentación de "Por el lomo de un paisaje con patas", una muestra dedicada a Carlos Franco (Madrid, 1951), figura clave de la figuración madrileña contemporánea. Comisariada por Liliana Ang, reunirá una importante selección de pinturas y obra gráfica realizadas principalmente durante los últimos quince años. La exposición propone un recorrido por el universo del artista: un ecosistema viviente atravesado por la mitología, donde el dibujo ocupa un lugar central y el color adquiere una dimensión singular.

Además, el programa de instalaciones site specific EPICENTRO mostrará la intervención In situ de Carlos Cartaxo (Valladolid, 1978) en el Patio de operaciones, del 9 de septiembre al 18 de octubre.

Talleres, música y microteatro

Con el objetivo de acercar la creación contemporánea al público desde diferentes formatos y disciplinas, la programación expositiva se complementa con un programa de actividades gratuitas que incluye visitas guiadas a las exposiciones junto a comisarios y artistas y talleres de creación. Los días 18 y 19 de septiembre Avelino Sala impartirá el taller El artista como cronista de nuestro tiempo.

La programación musical continuará con los ciclos de producción propia del centro: VANG. Músicas en vanguardia y LIMO. Músicas corrientes. Las artes escénicas regresan en octubre y noviembre con la reposición de obras La piedra y El sueño, escritas y dirigidas por Alexandra Nicod.