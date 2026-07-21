Mercedes-Benz Fashion Week Madrid abre a empresas una nueva ventana de negocio

martes 21 de julio de 2026 , 08:15h

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, da un paso más en su evolución como plataforma de negocio y presenta una nueva propuesta de hospitality corporativo dirigida a empresas, instituciones y marcas que buscan generar experiencias diferenciales para sus clientes, colaboradores y públicos estratégicos.

En este contexto nace una nueva línea de experiencias concebida para que las empresas puedan formar parte de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid desde dentro, convirtiendo la asistencia a los desfiles en una potente herramienta de networking, fidelización y construcción de marca.

Más allá del espectáculo y la visibilidad mediática, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ofrece a las compañías la posibilidad de relacionarse con sus clientes e invitados en uno de los entornos de mayor influencia del calendario creativo español. Un escenario donde convergen diseñadores, líderes empresariales, medios de comunicación y profesionales de industrias vinculadas al lujo, el diseño, la innovación y las tendencias.

La propuesta se desarrollará en espacios exclusivos desde los que los invitados podrán disfrutar de una visión privilegiada de los desfiles y acceder a una experiencia diseñada para fortalecer relaciones profesionales y generar impacto de marca. Entre las propuestas disponibles destacan los Signature Lounge y Private Lounge, concebidos para adaptarse a diferentes estrategias de hospitalidad corporativa y acciones de representación empresarial.

Los espacios incluyen servicios premium de hospitality y restauración durante toda la jornada, acceso al Cibelespacio y experiencias exclusivas que permiten descubrir el funcionamiento interno de una pasarela internacional a través de visitas guiadas al backstage.

Las empresas podrán optar por fórmulas de presencia durante toda la celebración de la pasarela mediante las modalidades Full Experience, o concentrar su activación en una jornada concreta con las Day Experience, ofreciendo flexibilidad para diseñar acciones alineadas con diferentes objetivos de negocio, relaciones institucionales o engagement con clientes.

Con esta iniciativa, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid consolida su papel como la mayor plataforma de la industria de la moda española y se posiciona, así como un espacio estratégico para las marcas que buscan vincularse con la creatividad, la innovación y la experiencia, en un entorno capaz de inspirar conversaciones, fortalecer relaciones y construir conexiones relevantes.