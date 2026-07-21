Spider-Man toma el muelle de Dadaocheng para anunciar el Festival de Verano de Taipéi

martes 21 de julio de 2026 , 09:45h

Los alrededores del histórico muelle de Dadaocheng, uno de los espacios más emblemáticos de Taipéi, se han llenado de color y de ambiente festivo con la instalación de varias figuras inflables gigantes de Spider-Man (el Hombre Araña). La llamativa iniciativa sirve para promocionar el Festival de Verano de Taipéi, una de las grandes citas estivales de la capital taiwanesa, que este año se celebrará del 25 de julio al 15 de agosto.

Las enormes figuras del popular superhéroe de Marvel se han convertido en un atractivo para residentes y visitantes, que aprovechan la ocasión para fotografiarse junto a ellas mientras pasean por la ribera del río Tamsui. La campaña promocional busca atraer tanto al público local como a los turistas que visitan la ciudad durante la temporada estival.

El Festival de Verano de Taipéi volverá a ofrecer un amplio programa de actividades pensado para todas las edades. Entre las propuestas más destacadas figuran los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales, conciertos y actuaciones musicales al aire libre, además de juegos interactivos y diversas actividades de animación que convertirán el recinto en un gran espacio de ocio.

El muelle de Dadaocheng, conocido por su importancia histórica como antiguo centro comercial de la ciudad y por sus populares paseos junto al río, se consolida una vez más como uno de los escenarios principales del festival. Durante las semanas de celebración, la zona suele reunir a miles de personas que disfrutan tanto de la programación cultural como del ambiente nocturno, la gastronomía local y las vistas del río.

Con esta original promoción protagonizada por Spider-Man, Taipéi calienta motores para una nueva edición de un festival que cada verano se convierte en uno de los eventos más esperados del calendario turístico y cultural de la ciudad.