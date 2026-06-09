LAS QUE GRITAN a partir del 1 de julio

martes 09 de junio de 2026 , 08:45h

LAS QUE GRITAN ESTE VERANO EN EL MARAVILLAS

El próximo 1 de Julio la comedia LAS QUE GRITAN, escrita por Antonio Rincón-Cano y José María Del Castillo, vuelve a Madrid.

Esta vez será en el Teatro MARAVILLAS, donde podrá disfrutarse sólo por 8 semanas.

Las que gritan está protagonizada por Soledad Mallol, Mariona Terés, Marina San José, Rocío Marín y Laia Alemany.

Cuenta la historia de tres hermanas muy preocupadas por su madre, que desde que enviudó se convirtió en rockera, va en una Harley y hasta está dispuesta a tirarse en paracaídas con sus hijas.

Consuelo, la madre, ha decidido vivir el resto de su vida a “su manera” y reúne a sus hijas en un fin de semana que resultará un verdadero descubrimiento para todas. Se enfrentarán a sus miedos, sus fantasmas, sus secretos, hasta preguntarse: “¿Quién soy? ¿Quién quiero ser?”.

Para su director, José María Del Castillo, “la obra nace como un homenaje a las mujeres que han cambiado nuestra vida de una forma indeleble.

Mujeres fuertes, que de una forma u otra se han erigido como referentes, a veces de forma callada y otras empoderadas como fuertes matriarcas, pero ninguna consciente de la huella que han dejado en nosotros”.

¡LAS QUE GRITAN, gritan a la vida! La forma de vivir y la libertad con la que nos permitimos llevarla a cabo se convierte en el eje principal de una trama que lucha por recuperar la fe en los propósitos personales.

LAS QUE GRITAN es una producción original de Pentación y Coribante, que llega a Madrid en una coproducción de Coribante y La Raíz Producciones.

Se podrá ver a partir del 1 de julio y sólo por 8 semanas, en el Teatro Maravillas de Madrid.