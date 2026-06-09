Hongo reishi, el activo natural que hidrata y revitaliza la piel madura en verano

martes 09 de junio de 2026 , 09:00h

El hongo reishi, utilizado tradicionalmente en la medicina oriental, se ha convertido en los últimos años en un ingrediente recurrente dentro de la cosmética facial gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e hidratantes. Su uso se asocia especialmente al cuidado de pieles maduras y sensibles, donde contribuye a mejorar la sensación de confort, elasticidad y luminosidad.

Uno de sus principales valores en formulaciones cosméticas reside en su contenido en polisacáridos, especialmente betaglucanos, que ayudan a retener la hidratación en la piel y a reforzar la función barrera. Por este motivo, se le compara en ocasiones con activos como el ácido hialurónico, ya que favorece una hidratación profunda y sostenida.

En el ámbito del cuidado facial, el reishi se incorpora en productos orientados a la revitalización de la piel, especialmente en rutinas nocturnas o de reparación. Su acción antioxidante contribuye a combatir el estrés oxidativo, uno de los factores asociados al envejecimiento cutáneo, mientras que sus propiedades calmantes lo hacen adecuado para pieles con tendencia a la sensibilidad o la irritación. Firmas de cosmética como la española Ki Care lo incluyen en dos de sus productos para el rostro: la mascarilla detox de noche y el tónico detox purificante.

Algunas formulaciones cosméticas actuales lo combinan con otros activos de origen vegetal y biotecnológico, como el té verde, la niacinamida o el escualano, con el objetivo de potenciar su efecto hidratante y equilibrante. En estos casos, suele incluirse en productos como mascarillas nocturnas o tónicos faciales destinados a la limpieza suave y la preparación de la piel.

Más allá de su presencia en marcas concretas, el auge del reishi refleja una tendencia creciente en cosmética: la búsqueda de ingredientes naturales con eficacia demostrada que aporten beneficios globales a la piel, especialmente en etapas en las que la hidratación y la protección de la barrera cutánea resultan clave.