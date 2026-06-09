Alstom refuerza su estrategia de ciberseguridad en la nube con Zscaler

La compañía de seguridad en la nube Zscaler ha anunciado la ampliación de su colaboración con Alstom, referente mundial en movilidad inteligente y sostenible, en el marco de un proceso de transformación digital que ambas empresas mantienen desde hace más de diez años.

Durante este periodo, Alstom ha evolucionado desde un modelo de seguridad basado en perímetros tradicionales —con herramientas como VPN, firewalls y escritorios virtuales— hacia una arquitectura de acceso remoto basada en el enfoque Zero Trust, que prioriza la verificación continua y el acceso seguro a las aplicaciones corporativas desde cualquier ubicación.

Este cambio ha permitido a la compañía reducir la complejidad de su infraestructura tecnológica, mejorar la seguridad frente a ciberamenazas y facilitar el acceso unificado a sus sistemas en un contexto marcado por la digitalización de procesos y el uso creciente de inteligencia artificial.

En esta nueva fase de la colaboración, Alstom ampliará el uso de la plataforma Zscaler Zero Trust Exchange, incorporando nuevas capacidades orientadas a la protección de datos, la conectividad avanzada y la mejora del rendimiento operativo, como herramientas de control de datos sensibles, seguridad en sucursales y análisis de experiencia digital.

Según la compañía, la adopción progresiva de este modelo ha permitido simplificar la gestión de la red global y avanzar hacia una infraestructura más flexible y alineada con su estrategia cloud-first, facilitando además la integración de procesos derivados de fusiones, adquisiciones y expansión de servicios.

Alstom también ha reforzado el control sobre sus flujos de información y el uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, mediante soluciones que permiten mejorar la visibilidad y la protección de datos corporativos.

Asimismo, la compañía ha incorporado herramientas de análisis en tiempo real para optimizar la experiencia de los usuarios y reducir los tiempos de respuesta ante incidencias, así como soluciones de conectividad móvil para entornos donde no existe acceso estable a redes tradicionales.

Desde la empresa destacan que esta evolución ha convertido a Zscaler en un socio estratégico en su proceso de modernización tecnológica, al facilitar una transición progresiva hacia un modelo de seguridad más ágil, escalable y adaptado a las necesidades actuales del negocio.