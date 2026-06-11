Peonías, la flor de junio que triunfa en la cosmética en España

jueves 11 de junio de 2026 , 08:15h

Junio es el mes de las peonías, cuando florecen en España y llegan a su máximo esplendor. Además, son cada vez más utilizadas en cosmética, concretamente su extracto, un potente antioxidante con propiedades tensoras de gran eficacia para mejorar la firmeza y elasticidad de la piel. En nuestro país, abundan silvestres en las provincias de Madrid, Segovia, Guadalajara, Albacete y Cáceres, siendo un gran recurso cosmético para muchas empresas locales de la zona.

Las peonías destacan por sus flores de gran tamaño y su variedad cromática, desde blancas, rosas y rojas a los tonos coral, amarillo e incluso morado, todas con una suave fragancia que también se utiliza en perfumería. Junio es su mes por excelencia, su época de mayor plenitud cuando se recolectan para sus diferentes usos, como por ejemplo en cosmética, su extracto se utiliza como antioxidante en numerosas lociones y sérums, pero especialmente en cremas faciales indicadas para pieles maduras o sensibles.

Julia Smith, directora de producto de la firma cosmética y nutricosmética Ki Care valora también su poder revitalizante, que contribuye positivamente a la salud de nuestra piel: “Su extracto es ideal y muy eficaz para una piel opaca y apagada pero también con tendencia a la tirantez, las rojeces, la irritación. Quizás lo que más destaque sea su efecto tensor, reforzando así la estructura cutánea y ofreciendo una piel más tersa y saludable en el largo plazo”.

Sus flavonoides, polifenoles y compuestos activos que facilitan la remineralización de la piel son muy valorados para neutralizar los radicales libres y estabilizar las moléculas que puedan causar daño celular: “Al proteger la piel del estrés oxidativo, previene también los signos de la edad y mantiene su vitalidad. Esta acción antiaging promueve la producción de colágeno, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel, reduciendo arrugas y líneas finas. Además, el extracto de peonía fomenta la renovación celular, restaurando la piel desde el interior y prolongando su juventud”.

Un cosmético de Ki Care con extracto de peonía (blanca) como ingrediente estrella es su Mimetic Sérum, potenciado con escualeno vegetal, jiaogulan y la vitamina C del kiwi, un sérum vitamínico y rejuvenecedor de textura ligera y fácil absorción para todo tipo de pieles. Con esta fórmula, se regula la pigmentación, se mejora la firmeza, se ralentiza el envejecimiento de la piel y se protege la barrera cutánea.