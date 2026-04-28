Las mejores letras de canciones en español en el Instituto Cervantes

martes 28 de abril de 2026 , 08:00h

En el Instituto Cervantes se puede visitar la muestra «Las mejores letras de canciones en español», organizada en colaboración con Apple Music con motivo de la Semana Cervantina, en la que se recorre las palabras a través de las letras de canciones de autores españoles de los siglos XX y XXI de grupos como Amaral, Estopa o Vetusta Morla.

La exposición invita a leer estas letras como textos poéticos y narrativos, más allá de su contexto original. En la muestra se incluyen canciones escritas por artistas como José Luis Perales, Miguel Ríos, Rosana, Manolo García, Luz Casal, Manuel Alejandro, La Oreja de Van Gogh, Christina Rosenvinge, Valeria Castro, Mari Trini, Juan Carlos Calderón, Rocío Márquez o El Chojín, entre otros.

Anotaciones y tachones

Con motivo de la Semana Cervantina, el Instituto Cervantes y Apple Music han reunido una muestra de manuscritos originales de algunas de las canciones más importantes de la música popular reciente, cedidos para la ocasión por sus artistas o herederos.

Los esbozos originales de las canciones adquieren un valor cultural y documental, al tiempo que constituyen un testimonio íntimo del proceso de creación del artista a través de sus tachones, arrepentimientos y anotaciones. Revelan también la peculiaridad de los estilos caligráficos de sus autores y el carácter, a veces por capricho o casualidad, de la elección de los soportes y papeles empleados.

Esta experiencia se complementa con acceso digital a listas de reproducción exclusivas y audios con comentarios personales de autores y herederos que contextualizan cada obra dentro de la plataforma.

«Esta exposición es un recorrido por buena parte de la música popular en lengua española a través de inspirados esbozos y rabiosas correcciones, hechas por artistas de muy diferentes estilos musicales con caligrafías de muy diverso trazo», según el responsable de Apple Music para el Sur de Europa, Pablo Amor.

El universo sobre mí

El universo sobre mí es la canción elegida del grupo Amaral, publicada en el disco Pájaros en la cabeza de 2009. Las hojas que se muestran recogen la letra escrita a bolígrafo con un dibujo de una tarta con una vela encendida (tal y como empieza la canción), además de una isla desierta acompañando a las palabras ‘vivir en libertad’.

Otro de los títulos seleccionados en la muestra que se podrá ver es el de la composición original de la canción Pesadilla familiar, de Estopa (del disco Estopía, 2025). De Vetusta Morla se ha escogido Puñalada trapera, una canción incluida en el álbum Cable a tierra de 2021, en el que la banda madrileña utilizó percusiones como panderos cuadrados.

Que se llama soledad, de Joaquín Sabina (Hotel, dulce hotel, 1987); Tiempo de lobos, de Nacho Vegas, de su reciente álbum Vidas semipreciosas; Te miro y tiemblo, de Pau Donés (del álbum Depende de 1998) o Dinamita, de La Bien Querida, son algunas de las canciones elegidas que abarcan cuatro décadas.

Originales en la Caja de las Letras

También hay otros títulos como los de Y cómo es él, de José Luis Perales (del álbum Entre el agua y el fuego, 1982); Vuelvo a Granada, de Miguel Ríos (Mira hacia ti, 1969); Se nos rompió el amor, de Manuel Alejandro y Ana Magdalena y popularizado por Rocío Jurado en 1985; o el éxito Dos errantes, de Mari Trini.

Hay cinco artistas cuyas canciones ahora se exponen que están depositadas en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes:. Además, también se incluye el poema de Luis García Montero Aunque tú no lo sepas, adaptado junto a Quique González para una canción que dio a conocer Enrique Urquijo.