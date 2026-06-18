Bruselas se viste de verano con un espectacular mosaico floral y una agenda llena de festivales

jueves 18 de junio de 2026 , 10:30h

Cuando llega el verano, Bruselas saca a relucir su faceta más fresca, verde y creativa. Más allá de su imponente patrimonio arquitectónico, la ciudad invita a los viajeros a exprimir el buen tiempo a través de una agenda repleta de planes al aire libre. Este año, la naturaleza y el arte efímero toman por completo el corazón urbano, demostrando que no hay mejor plan estival que perderse por sus plazas y parques para descubrir un destino que se respira a pleno pulmón.

La Grand Place se tiñe de color con la Alfombra de Flores 2026

Es el plato fuerte del verano y un espectáculo que solo se puede disfrutar cada dos años. Del 13 al 16 de agosto de 2026, la icónica plaza central, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se transformará en un gigantesco lienzo natural.

Quienes visiten la ciudad esos días se van a encontrar con un tapiz multicolor tejido con más de 500.000 begonias y otras variedades frescas de flores, que cubrirá por completo los adoquines de la plaza.

Este evento nació en 1971 y sale adelante gracias al minucioso trabajo de equipos de voluntarios y jardineros profesionales. Para esta edición de 2026, el diseño se inspirará en un amplio abanico de influencias culturales e históricas belgas.

Además de pasear a pie de calle junto a las flores, se podrá acceder al balcón del Ayuntamiento para contemplar el mosaico desde las alturas y disfrutar de las actividades culturales que llenarán de vida los alrededores.

Dos oasis urbanos para desconectar al aire libre

Considerada una de las capitales más verdes del continente, la época estival es el momento perfecto para disfrutar de sus parques y espacios abiertos, ya sea viajando en familia, en pareja o en solitario:

Parque de Bruselas (Parque Real): Justo frente al Palacio Real, este jardín histórico de líneas simétricas y fuentes es ideal para improvisar un pícnic a la sombra, escuchar música en directo en su quiosco o pasear bajo sus avenidas arboladas.

El Bosque de la Cambre (Bois de la Cambre): Un auténtico bosque dentro de la ciudad. Tiene un gran lago central donde se pueden alquilar barcas de remos y cuenta con una pequeña isla con restaurante a la que se llega en un pequeño transbordador. Perfecto para un día activo en bici.

Cultura, gastronomía y vida en la calle

La experiencia del verano no se queda solo en sus parques. La coincidencia de la Alfombra de Flores con un montón de pequeños festivales vecinales, mercados de diseñadores locales y cines de verano al aire libre hace que cada paseo sea una sorpresa. Si a esto le sumamos el ambiente de sus terrazas gastronómicas y la vanguardia de sus museos, la ciudad garantiza planes que se alargan hasta bien entrada la noche.

En definitiva, la capital belga vuelve a posicionarse como ese viaje imprescindible del verano europeo donde el diseño, la naturaleza y la vida comunitaria se mezclan para regalar recuerdos imborrables.